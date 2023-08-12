В Караганде устраняют последствия урагана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы города устраняют последствия ливневого дождя и ураганного ветра. В городе расчищают ливнёвки, восстанавливают работу светофоров, после прошедшего урагана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Ливневый дождь 10 августа подтопил несколько дворовых территорий и подвалы трёх жилых домов.

Также порывы ветра сорвали частично кровлю школы-интерната в Майкудуке.

Из-за технических неполадок без электричества осталось около тысячи абонентов.

Коммунальные службы города оперативно отреагировали на сюрпризы погоды. В кратчайшие сроки восстановлено движение на улице Карла Маркса. Коммунальщики вывезли с проезжей части обломки обвалившейся кровли. Также за 1–1,5 удалось восстановить электричество в большей части города.

«Сегодня к 11:00 электричество восстановлено на оставшихся трёх участках. Единичные светофоры ещё не горят, но мы их восстановим до конца дня. Вчера за 45 минут выпала почти двухмесячная норма осадков. В августе норма у нас 29 мм, а выпало 54 мм. Это по данным Казгидромета, – сказал заместитель акима города по коммунальным вопросам Рустем Кожакапанов. – В городе зафиксировано восемь участков, где произошли подтопления. Это часть города и Юго-Востока. По шести, как-только дождь закончился, уровень воды спал, ливневая канализация выполнила свою задачу. По двум мы приняли временные меры, обложили мешкотарой. Всего вчера к нам поступило более 20 звонков о подтоплениях. Все в основном по дворовым территориям».

Подтопило подвальные помещения трёх многоэтажных домов. В одном из них, в 14-м микрорайоне, не справилась хозяйственно-бытовая канализация.

«Система этого дома рассчитана на то, что вода с крыши попадает в хозяйственно-бытовую канализацию. Но из-за обильных осадков она не выдержала, и вода пошла обратно. Пострадала одна из квартир. На сегодняшний день в ней воды уже нет», – добавил Рустем Кожакапанов.

Для подсчёта нанесённого городу ущерба создана специальная комиссия. Она ждёт заключения от ДЧС.