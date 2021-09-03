В Караганде торжественно открылся ЧМ по пожарно-спасательному спорту

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 2 сентября в г.Караганде на центральном стадионе «Шахтер» состоялась торжественная церемония открытия XVI Чемпионата мира среди мужчин и VII Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Карагандинской области в Instagram.

Церемония открытия началась с минуты молчания, посвященная трагическим событиям в Жамбылской области – на складе боеприпасов, где погибли 15 человек, среди которых 6 военнослужащих и 9 сотрудников органов гражданской защиты.

На церемонии открытия присутствовали министры по ЧС Республики Казахстан, Республики Беларусь, первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, а также участники и делегаты из 16 стран.

С приветственными словами выступили аким Карагандинской области Женис Касымбек, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, директор Исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин и главный судья соревнований Нейедлы Александр.

После зажжения огня чемпионата, в рамках торжества прошли финальные забеги среди женских и мужских команд в дисциплине «по подъему по штурмовой лестнице» и награждение победителей.

Во второй соревновательный день чемпионата мира команды будут состязаться в преодолении 100-метровой полосы препятствий. В последующие дни пройдут состязания по пожарной эстафете и боевому развертыванию.

Командам XVI Чемпионата мира среди мужчин и VII Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, занявших первое место, будут вручены ключи от новых автомобилей.

В Казахстане подобное мероприятие проводится во второй раз, спустя семь лет, ранее в 2014 году мировое первенство чемпионата проходило в городе Алматы.

Проведение чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту направлено на укрепление дружественных связей и сотрудничества в области органов гражданской защиты разных стран.