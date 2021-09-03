-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:20
-
-
-
-
В Караганде торжественно открылся ЧМ по пожарно-спасательному спорту
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 2 сентября в г.Караганде на центральном стадионе «Шахтер» состоялась торжественная церемония открытия XVI Чемпионата мира среди мужчин и VII Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Карагандинской области в Instagram.
Церемония открытия началась с минуты молчания, посвященная трагическим событиям в Жамбылской области – на складе боеприпасов, где погибли 15 человек, среди которых 6 военнослужащих и 9 сотрудников органов гражданской защиты.
На церемонии открытия присутствовали министры по ЧС Республики Казахстан, Республики Беларусь, первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, а также участники и делегаты из 16 стран.
С приветственными словами выступили аким Карагандинской области Женис Касымбек, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, директор Исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин и главный судья соревнований Нейедлы Александр.
После зажжения огня чемпионата, в рамках торжества прошли финальные забеги среди женских и мужских команд в дисциплине «по подъему по штурмовой лестнице» и награждение победителей.
Во второй соревновательный день чемпионата мира команды будут состязаться в преодолении 100-метровой полосы препятствий. В последующие дни пройдут состязания по пожарной эстафете и боевому развертыванию.
Командам XVI Чемпионата мира среди мужчин и VII Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, занявших первое место, будут вручены ключи от новых автомобилей.
В Казахстане подобное мероприятие проводится во второй раз, спустя семь лет, ранее в 2014 году мировое первенство чемпионата проходило в городе Алматы.
Проведение чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту направлено на укрепление дружественных связей и сотрудничества в области органов гражданской защиты разных стран.
- Байзакские школы работают в штатном режиме
- Ураган «Ида» обрушился на Нью-Йорк: 15 погибших, метро затоплено
- Итоги трудового сезона отряда «Жасыл ел» подвели в Караганде
- В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
- Экспедиция «Атамекен» побывала в Карагандинской области
- «Ауыл - Ел бесігі»: поселковые дороги отремонтировали в Карагандинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана