В Караганде суд признал незаконной приватизацию пристройки к школе и земельного участка

Специализированный межрайонный экономический суд признал недействительными договоры купли-продажи нежилого помещения и земельного участка площадью 1 гектар, заключенные с частным университетом, а также отменил постановления городского акимата, на основании которых была оформлена сделка.

Согласно материалам дела, в 2000 году департамент управления коммунальной собственностью города продал двухэтажную пристройку к действующей средней школе частному вузу за 789 тысяч тенге. Сделка была оформлена договором купли-продажи.

Шесть лет спустя, в 2006 году, акимат Караганды выдал жителю города государственный акт на земельный участок, предназначенный для эксплуатации данной пристройки. Однако уже в 2009 году постановление было изменено: землепользователем был указан не гражданин, а университет. Спустя полгода между университетом и отделом земельных отношений был заключен договор купли-продажи участка площадью 1 га.

Впоследствии, по итогам проведенной проверки, уполномоченный орган подал иск в суд к университету, а также к управлениям государственных закупок, экономики, земельных отношений и акиму города с требованием признать сделку недействительной. В иске указывалось, что при приватизации были допущены нарушения законодательства, в том числе статей 5 и 8 Указов Президента РК «О приватизации» и «О земле».

Суд отметил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 158 Гражданского кодекса РК, сделка, содержание которой противоречит закону или заключена с нарушением основ правопорядка, может быть признана недействительной.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 8 Указа «О приватизации», выделение имущества в самостоятельный объект допускается только при ликвидации государственного предприятия. Однако в данном случае школа продолжала функционировать, не была ликвидирована и оставалась в статусе действующего образовательного учреждения. Пристройка не была выделена в отдельный объект на основании разделительного баланса, имела единый юридический адрес со школой и располагалась на неделимом земельном участке с единым кадастровым номером.

Как указано в пункте 1 статьи 23 Указа «О земле», если участок признан неделимым, его раздел и выдел доли в натуре не допускаются.

Таким образом, суд пришел к выводу, что уполномоченный орган допустил незаконное отчуждение государственного имущества с нарушением норм действующего законодательства.

Срок исковой давности, по оценке суда, не был пропущен, поскольку начался с момента выявления нарушения.

В результате суд признал недействительными договоры купли-продажи двухэтажной пристройки к школе и земельного участка, а также отменил соответствующие постановления акимата. Стороны возвращены в первоначальное правовое положение.

Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.

Ранее сообщалось, что прокуратура района имени Казыбек би города Караганды подала иск о незаконной приватизации в специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области.