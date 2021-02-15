В Караганде стартовал международный теннисный турнир серии ITF Juniors J4

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде стартовал юношеский международный турнир четвертой категории ITF Juniors J4 «Karaganda Open» 1, в котором принимают участие около 200 теннисистов в возрасте до 18 лет. Помимо традиционных участников турнира из России, Казахстана, Украины, Беларуси и Узбекистана, в нынешнем году прибыли участники из США и Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Проведение таких мероприятий дает отличную возможность нашим юным теннисистам повысить свой мировой рейтинг и получить необходимый международный опыт, соревнуясь с ведущими игроками ближнего и дальнего зарубежья», - заявил исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Дэйв Майли.

«К нам приехал прошлогодний чемпион турнира ITF Juniors J4 в Шымкенте Илья Симакин из России, он сейчас в рейтинге 117-й в мире среди 18-летних. Конкуренцию ему составят наши сильнейшие юниоры в лице Амира Омарханова, Максима Батютенко, Данира Калдыбекова и многих других. У девушек первой ракеткой турнира является Кристина Волгапкина из России, вторая — казахстанка Аружан Сагандыкова» - отметила главный судья турнира Александр Щербина.

13-14 февраля прошли квалификационные игры, с 15 по 21 февраля пройдет основной этап ITF Juniors J4 «Karaganda Open» 1.