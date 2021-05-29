В Караганде состоится премьера трагедии Шекспира «Макбет»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде российский режиссёр Константин Мишин поставил спектакль «Макбет» по трагедии Уильяма Шекспира. Премьера состоится в театре имени К.С. Станиславского 28, 29 и 30 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Четыре века назад впервые это произведение великого английского драматурга поставил лондонский театр «Глобус». С тех пор было множество спектаклей и экранизаций. Несмотря на это, карагандинская постановка отличается оригинальностью – это некая фантасмагория с элементами авангардизма.

Природа власти, нравственный выбор, преступление и наказание – темы вечные. Поэтому история реального шотландского воина Макбета, ставшего королём, интересна и современникам.

«Меня привлекает красота этого произведения. Я наслаждаюсь самой структурой текста. На мой взгляд, это очень злободневные темы: человек и власть, предательство и измена. Я сразу же для себя определил, что мы не делаем спектакль про плохого человека. Это история о том, как человек, сделав один неверный шаг, испытывает коррозию души, последствия совершённого греха», – говорит Константин Мишин.

Режиссёр соединил в своей постановке классическое содержание пьесы, язык пластики и видео.

Центральными декорациями постановки (художник-постановщик – Елена Ким) стали троны-трансформеры. Они постоянно меняют своё назначение: то это пьедестал, то лестница, то щит.

Образ Макбета на карагандинской сцене воплотил руководитель театра Дунай Еспаев. Неожиданно, что короля Дункана исполняет женщина – актриса Ирина Городкова. Под причудливыми масками-шлемами скрываются лица сыновей короля.

«Мне нужен был отстранённый взгляд на мужчину на вершине власти. Все актрисы прекрасно справляются со своими образами. По моему мнению, получилось ярче, мощнее. У женщины свой взгляд на мужчину, и через эту призму воссоздаются мужские персонажи. А по поводу масок. Это то, что прячет истинную личину. По ходу спектакля герои их сбрасывают», – пояснил замысел режиссёр.

Константин Мишин окончил класс экспрессивной пластики Г. Абрамова при театре «Школа драматического искусства», режиссёрский факультет ГИТИСа (мастерская Анатолия Васильева). Преподавал актёрское мастерство на курсе Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, в Театральной школе Константина Райкина. Он руководит в Москве театральной лабораторией MiSHiNLab.

В Караганду Константин Мишин приезжал три года назад. Для актёров театра имени К.С. Станиславского он дал мастер-класс по экспрессивной сценической пластике. Поездка состоялась при поддержке Союза театральных деятелей РФ и Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.