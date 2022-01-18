В Караганде родным погибших солдат Нацгвардии вручили награды и по 7 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга указом Президента страны карагандинцы Айбат Аманов и Мадияр Кайсаров посмертно награждены орденом «Айбын» III степени. Гвардейцы трагически погибли во время восстановления правопорядка в Талдыкоргане и Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Награду от имени Главы государства вручил родным погибших аким Карагандинской области Женис Касымбек.

– Смерть наших бойцов в мирное время – это большая общая боль. Мы всегда будем хранить память о защитниках нашей Родины, всех, кто до конца своей жизни служил закону и народу Казахстана. Для нас Айбат и Мадияр навсегда останутся примером мужества и чести, – сказал Женис Касымбек. – Их имена войдут в героическую летопись Национальной гвардии Республики Казахстан.

Аким области Женис Касымбек, заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Алибек Сералиев и командующий региональным командованием «Орталык» Национальной гвардии РК полковник Сакентай Шекарбеков поблагодарили родителей погибших солдат за воспитание достойных сыновей.

– Искренне соболезнуем вам, воспитавшим достойных батыров нашей Родины. Потерять сына в мирное время – это страшная трагедия. Понимаем вашу боль тяжёлой утраты. Но мы гордимся, что такие воины, как ваши сыновья, служили и служат в рядах войск правопорядка. Именно они защитили простых граждан и государство от злого врага, пытавшегося отнять у нас Родину. Они всегда будут для нас примером настоящего мужества и любви к Казахстану, – обратился к родителям героев Алибек Сералиев.

После чего от имени военнослужащих регионального командования «Орталық» Национальной гвардии вручил родным погибших солдат по 7 млн тенге.

Айбат Аманов родился в 2003 году в посёлке Атасу, служил в Национальной гвардии РК, воинская часть №5514, г. Талдыкорган. Мадияр Кайсаров родился в Караганде в 2002 году, нёс службу в Национальной гвардии РК, региональное командование «Оңтүстік», воинская часть 5547, г. Кызылорда.

Семьям погибших окажут всю необходимую помощь.