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В Караганде работает уникальная геохимическая лаборатория

12 Июня 2020 21:20
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В Караганде работает уникальная геохимическая лаборатория

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде действует пока единственная в Казахстане геохимическая лаборатория, позволяющая проводить все необходимые анализы в соответствии с мировыми стандартами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт областного акимата.

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До её открытия для подтверждения исследований приходилось обращаться в зарубежные центры, что приводило к потере времени и финансов.

Этот проект реализован АО «Казгеология» совместно с одной из ведущих компаний по предоставлению технических услуг в мире - ALS.

При создании лаборатории ставилась задача сформировать минеральную базу Казахстана, позволяющую оперативно получать международно признанные данные о качественных и количественных характеристиках геологических проб. При исследовании в центре используется более 20 методов, котирующихся во всём мире.

Общая площадь объекта - более 2 тысяч квадратных метров. В центре работают 40 специалистов. Лаборатория оснащена современным оборудованием от передовых мировых поставщиков. Производительность комплекса - 1 200 проб в сутки.


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#Карагандинская область   #Наука  
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