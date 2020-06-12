В Караганде работает уникальная геохимическая лаборатория
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде действует пока единственная в Казахстане геохимическая лаборатория, позволяющая проводить все необходимые анализы в соответствии с мировыми стандартами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт областного акимата.
До её открытия для подтверждения исследований приходилось обращаться в зарубежные центры, что приводило к потере времени и финансов.
Этот проект реализован АО «Казгеология» совместно с одной из ведущих компаний по предоставлению технических услуг в мире - ALS.
При создании лаборатории ставилась задача сформировать минеральную базу Казахстана, позволяющую оперативно получать международно признанные данные о качественных и количественных характеристиках геологических проб. При исследовании в центре используется более 20 методов, котирующихся во всём мире.
Общая площадь объекта - более 2 тысяч квадратных метров. В центре работают 40 специалистов. Лаборатория оснащена современным оборудованием от передовых мировых поставщиков. Производительность комплекса - 1 200 проб в сутки.
- Штурмовики запустили ракеты в Сарышагане
- Банки проверили на соблюдение карантинных мер в Караганде
- Какие ограничительные меры усилят в Карагандинской области
- 49 автомобилей из Армении зарегистрировали в Карагандинской области
- Ограничительные меры возвращают в Карагандинской области
- Заболевший коронавирусом аким Темиртау выздоровел
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана