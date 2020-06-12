В Караганде работает уникальная геохимическая лаборатория

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде действует пока единственная в Казахстане геохимическая лаборатория, позволяющая проводить все необходимые анализы в соответствии с мировыми стандартами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт областного акимата.

До её открытия для подтверждения исследований приходилось обращаться в зарубежные центры, что приводило к потере времени и финансов.

Этот проект реализован АО «Казгеология» совместно с одной из ведущих компаний по предоставлению технических услуг в мире - ALS.

При создании лаборатории ставилась задача сформировать минеральную базу Казахстана, позволяющую оперативно получать международно признанные данные о качественных и количественных характеристиках геологических проб. При исследовании в центре используется более 20 методов, котирующихся во всём мире.

Общая площадь объекта - более 2 тысяч квадратных метров. В центре работают 40 специалистов. Лаборатория оснащена современным оборудованием от передовых мировых поставщиков. Производительность комплекса - 1 200 проб в сутки.