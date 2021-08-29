В Караганде пройдут чемпионаты мира среди мужчин и женщин по пожарно-спасательному спорту

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 1 по 5 сентября 2021 года в г. Караганде будут проходить XVI Чемпионат мира среди мужчин и VII Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МЧС РК.

В чемпионате примут участие 10 мужских и 5 женских команд Казахстана, Беларуси, Словакии, Польши, Сенегала, Чехии, Российской Федерации, Узбекистана, Монголии, Австрии, также делегаты Катара, Болгарии, Сербии, Саудовской Аравии, Индии, Греции, Италии.

Официальная церемония открытия чемпионата мира состоится 2 сентября 2021 года в 18:30 часов на центральном стадионе города Караганды «Шахтер» (ул.Казахстанская, 1).