В Караганде пройдёт IX Международный фестиваль оперетты и мюзикла DosStar

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в девятый раз пройдёт Международный фестиваль оперетты и мюзикла DosStar. Он состоится 25-27 октября. В этом году постановки пройдут на двух площадках: на сцене Карагандинского академического театра музкомедии и в Темиртауском дворце культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Целью фестиваля является диалог культур. С момента основания его участниками стали более 500 представителей различных музыкальных театров из городов Казахстана, России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Польши, Армении, Молдовы, Болгарии, Румынии, Латвии, Литвы, Грузии. В 2019 году география расширяется, и мы познакомимся с солистами из Сербии и Германии. То есть, уже 17 стран-участниц за 9 лет проведения фестиваля оперетты и мюзикла», - отметил руководитель театра музкомедии, заслуженный деятель Казахстана Амантай Ибраев.

25 октября фестиваль откроется постановкой столичного театра «Жастар». На карагандинской сцене будет представлено полотно эпического плана «Жибек».

26 октября в Темиртау с мюзиклом «Любовь под прикрытием» выступит Омский государственный музыкальный театр.

27 октября зрителей приглашают на гала-концерт с участием артистов из России, Сербии и Германии. Он пройдёт на сцене Карагандинского театра музкомедии. Выступят ведущий солист Сербского национального театра Бранислав Ятич, лауреат Серебряного ордена Фонда имени И. Архиповой, обладатель Золотой медали имени Йована Джорджевича, обладатель ордена Международной ассоциации музыкальных деятелей; лауреат международных конкурсов Сузанна Хейнзман (Германия), лауреат международных конкурсов «Рубецаль», «BRAVO! ГОЛОС 2015», вокального конкурса им. С. Прокофьева Ирина Косаговская (Москва).