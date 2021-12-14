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В Караганде прошло первенство по футзалу среди сотрудников правоохранительных органов

14 Декабря 2021 14:37
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В Караганде прошло первенство по футзалу среди сотрудников правоохранительных органов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошло первенство по футзалу среди сотрудников правоохранительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Состоялось открытое первенство среди сотрудников правоохранительных органов и судов Карагандинской области, посвященное юбилейной дате – 30-летию Независимости Республики Казахстан. Его организаторами стали ДП Карагандинской области и физкультурно-общественное общество «Динамо». В турнире участвовали команды подразделений ДП, прокуратуры, судов, ДКНБ, Антикоррупционной службы, Департамента экономических расследований и ДЧС области.

«МВД РК и другими правоохранительными органами республики совместно с физкультурно-спортивным обществом «Динамо» проводится целенаправленная работа по укреплению здоровья личного состава, привлечению сотрудников к участию в спортивно-массовых мероприятиях и занятиях спортом. Это является успешным залогом по обеспечению общественной безопасности, профилактике, раскрытию, расследованию преступлений и правонарушений. Сегодня мы проводим турнир по футзалу среди сотрудников правоохранительных и судебных органов области, приуроченный 30-летию Независимости Республики Казахстан. Желаю участникам соревнования спортивного успеха», - отметил заместитель начальника ДП области Кайркен Алиев, открывая первенство.

Футбольные баталии проходили в спортивно-оздоровительном комплексе «GGG» Геннадия Головкина. По итогам спортивных состязаний лучшей стала команда ДЧС области. Второе место заняла команда полка патрульной полиции УП города Караганды, третье – Центрального отдела полиции. За волю к победе памятным призом награждена команда учебно-тренировочного взвода ДП области.


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#Карагандинская область   #Спорт   #Силовые структуры   #30 лет Независимости   #Футзал  
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