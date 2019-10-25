В Караганде прошла международная конференция к 125-летию Сакена Сейфуллина

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В КарГУ состоялась международная научно-практическая конференция «Сәкен Сейфуллин: ұлттық рух және ұрпақтар сабақтастығы» («Сакен Сейфуллин: национальный дух и преемственность поколений»). Она была посвящена 125-летию поэта, писателя, общественного и государственного деятеля Сакена Сейфуллина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конференции приняли участие аким Карагандинской области Женис Касымбек, общественный и государственный деятель Оралбай Абдыкаримов, поэт, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, генеральный секретарь Международной организации по развитию тюркской культуры и искусства «ТЮРКСОЙ» Дуйсен Касеинов, академик Национальной академии наук Хангельды Абжанов, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Куляш Ахмет, а также известные лингвисты, литературоведы, историки, руководители международных организаций, преподаватели вузов, магистранты и студенты.





«Этот год в Карагандинской области назван годом Сакена Сейфуллина. За свою короткую жизнь он сделал многое для нашего народа. Был не только поэтом и писателем, но также государственным и общественным деятелем. Сегодняшняя конференция организована для того, чтобы узнать о нем больше и рассказать нашей молодежи», - сказал Женис Касымбек.

В рамках конференции также состоялась презентация двух книг. Одно из изданий - альбом «Үш арыс», посвященный 125-летию Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова и Беимбета Майлина. Книга напечатана на казахском и русском языках по заказу Международной организации по развитию тюркской культуры и искусства «ТЮРКСОЙ».





«Главная цель нашей организации – вывести на мировую арену общее культурное наследие тюркского народа. Мы решили издать книгу-альбом, чтобы показать творчество трех наших писателей через картины и произведения», - говорит генеральный секретарь Международной организации по развитию тюркской культуры и искусства «ТЮРКСОЙ» Дуйсен Касеинов.

Вторая книга посвящена Сакену Сейфуллину. Она издана по инициативе областного управления культуры, архивов и документации. Авторами книги «Сәкен Сейфуллин – мемлекеттік тұлға» являются Хангельды Абжанов, Серик Оспанов и Темиргали Аршабеков. Авторы ставили целью показать личность Сакена Сейфуллина как государственного деятеля. Для книги были использованы материалы из архивов Омска и Президентского архива Алматы.





Для участников конференции в Караганде также организовали выставки музейных экспонатов и книг, архивных материалов. В экспозиции были представлены и личные вещи Сакена Сейфуллина.





Как отметили организаторы, для публикации в сборнике материалов конференции отобрано 95 научных статей из 120 поступивших. На секционных заседаниях участники обсуждали такие темы, как «Исторический образ Сакена Сейфуллина как государственного и общественного деятеля», «Актуальные проблемы языкознания в эпоху глобализации» и «История развития казахской литературы: вчера и сегодня».



















