В Караганде проходит международный саммит студенческих лидеров

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском экономическом университете началась работа Международного саммита студенческих лидеров «Участие студенческой молодёжи в управлении современным вузом», передает МИА «Казинформ».

Саммит, организованный по инициативе ректора КЭУ, посвящён Году молодёжи и проводится совместно с управлением по вопросам молодёжной политики в рамках программы «Рухани жаңғыру». В нём принимают участие студенты из различных регионов Казахстана, а также из России, Украины, Таджикистана и Монголии.

Как отметил руководитель Управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Нуржан Жетписбаев, цель саммита - это обмен опытом деятельности молодёжных лидеров в области развития студенческого самоуправления.

В течение двух дней для участников будут организованы мастер-классы, семинары-тренинги, круглые столы, диалоговые и дискуссионные площадки.

Квалифицированные тренеры проведут семинары-тренинги по темам: «Реализация государственной молодёжной политики», «Единая команда - залог успеха» и «Ситуационное лидерство в управлении».





Также в рамках саммита запланирован круглый стол на тему: «Развитие студенческого самоуправления в условиях университетской автономии в Казахстане».

По итогам всего мероприятия будет принята резолюция.

Завершится международный саммит молодёжных лидеров 27 сентября во Дворце культуры студентов КЭУ. Здесь состоятся концерт и церемония вручения участникам сертификатов и памятных сувениров.