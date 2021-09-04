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    16:53, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Караганде продолжается Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На стадионе «Шахтер» продолжаются состязания в рамках XVI Чемпионата мира среди мужчин и VII Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Сегодня за первенство по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями борются мужские команды Казахстана, Австрии, Беларуси, Монголии, Польши, России, Словакии, Узбекистана и Чехии. А также женские команды из Казахстана, Беларуси, России, Словакии и Чехии.

    Преодоление 100 метровой полосы, с препятствиями, по небольшой продолжительности и высокой интенсивности можно отнести к упражнению максимальной напряженности и сравнить с бегом на короткие дистанции.

    На этом этапе участник преодолевает забор, берет пожарные рукава, проходит по бревну. Побежав к разветвлению, спортсмен соединяет линию рукава в единое целое. Все соединения должны быть выполнены безупречно.

    Результаты в этом виде упражнения зависят от скорости бега по дистанции и техники преодоления препятствий. Важным моментом является: быстрый старт, быстрый и ритмичный бег по дистанции, рациональный перенос центра тяжести, правильный наклон при преодолении спортивных снарядов, быстрое соединение рукавной линии.

    По итогам напряженной борьбы, победителями в личном первенстве по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями стали:

    среди женщин 1 место – Вывиалова Каролина из Чешской Республики, 2 место – Галичанина Анастасия из сборной Российской Федерации, 3 место – Абубакирова Эльза из Российской Федерации.

    среди мужчин 1 место – Крпец Павел из Чешской Республики, 2 место - Родин Алексей из Российской Федерации, 3 место – Курбанов Дамир из команды Российской Федерации.

    Завтра команды будут состязаться в пожарной эстафете 4х100 метров.


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