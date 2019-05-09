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В Караганде празднуют День Победы
КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ - С шествия «Батырларға тағзым» в Караганде начались праздничные торжества в честь 74-й годовщины Великой Победы. Карагандинцы пронесли по городским улицам портреты не только своих предков, но и казахских батыров: Батыра Баяна, Жидебай-батыра, Аралбай-батыра и других, передает МИА «Казинформ».
Митинг-реквием состоялся у мемориала «Вечный огонь». Карагандинцы почтили память павших воинов минутой молчания и оружейными залпами.
«Это священный праздник. У каждой семьи с войной связана своя история. У каждого из нас своя боль, незаживающая рана. Вместе с нами незримо здесь, у Вечного огня, присутствуют наши деды и прадеды - те, кто не вернулся с войны; те, кто ушёл от нас уже в мирное послевоенное время», - сказал Ерлан Кошанов в своём выступлении.
Карагандинцев поздравил ветеран ВОВ Беркут Есжанов. Он поделился воспоминаниями и дал напутствие молодым, подчеркнув, как важно сохранять мир. Фронтовик рассказал о подвиге Нуркена Абдирова, который боец совершил в 23 года. Лётчик-карагандинец направил свой пылающий самолёт в колонну бензовозов противника, пожертвовав тем самым собственной жизнью.
9 мая карагандинцы возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику Герою Советского Союза Нуркену Абдирову, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.
Празднования продолжились в парке Победы. Вечером здесь состоится театрализованное представление, посвящённое подвигу Нуркена Абдирова. Со сцены зачитают фронтовое письмо лётчика родителям.
В хореографической зарисовке покажут отправку солдат на фронт.
Ерлан Кошанов побывал в гостях у ветеранов Асылхана Омарханова и Марии Шинкевич и поздравил фронтовиков с Днём Победы.
Торжества завершатся праздничным салютом в парке Победы.
За годы войны на фронт ушли 59 935 карагандинцев, из них вернулись 34 352, погибли 25 583 и пропали без вести 9 399 человек. Награждены орденами и медалями за героизм 6 587 карагандинцев. 34 удостоены звания Героя Советского Союза.
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