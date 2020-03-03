В Караганде появится бесплатное такси для пожилых людей и многодетных семей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в Год волонтёра запустят новые социальные проекты. Добровольцы будут приводить в порядок исторические памятники и ремонтировать детские площадки. В помощь ветеранам, одиноким пожилым людям и многодетным семьям появится бесплатное такси, передает МИА «Казинформ».

Какими ещё добрыми делами наполнится Год волонтёра в области, активисты обсудили на встрече с главой региона Женисом Касымбеком в областном волонтёрском штабе Saryarqa jastary.

«Во всех городах и районах области открываются центры поддержки волонтёров. Задача - привлечь к волонтёрскому движению как можно больше людей. В рамках проекта «Асыл мұра» волонтёры будут помогать в реконструкции памятников истории и культуры. Ещё один масштабный проект - «Мейірім», цель которого - помощь воспитанникам детских домов в адаптации в обществе, выборе будущей профессии. Волонтёрские организации запустят акцию SJ, чтобы к лету привести в порядок детские дворовые площадки», - рассказал руководитель Управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Нуржан Жетписбаев.

Он напомнил девиз Года волонтёра: «Бiргемiз!» - «Мы - вместе!». Все волонтёрские проекты объединены по семи направлениям.

Нуржан Жетписбаев представил проект «Бесплатное такси». По его словам, на участие согласны несколько таксопарков. Волонтёры сформируют штаб, который будет принимать заявки от людей, испытывающих трудности с передвижением по городу. Воспользоваться бесплатным транспортом смогут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, одинокие пожилые люди, а также многодетные семьи.

На встрече собрались добровольцы разного возраста. Своими достижениями и планами поделились «серебряные» волонтёры - представители старшего поколения, которым за 55 лет.

«Многие считают, что волонтёрство - это дело молодых. Это абсолютно не верно. Люди старшего возраста готовы продолжать приносить пользу обществу, делиться своими знаниями и опытом, - отметил председатель темиртауского Совета ветеранов Берликбай Ордабаев. - Наша организация сотрудничает с волонтёрским центром «Шаңырақ». Благодаря его помощи съездили в Москву на форум «серебряных» волонтёров».

Аким области призвал расширять волонтёрское движение и выдвигать новые гражданские инициативы.

«Как сказал Глава государства, волонтёрство не ограничивается субботниками и разовыми челленджами. Добровольчество - это высшее проявление патриотизма. Альтруизм - это один из жизненных принципов. И в добрых делах не может быть кампанейщины. Все вместе мы сделаем нашу жизнь лучше», - подчеркнул Женис Касымбек.

Глава региона дал поручения по реализации областного плана мероприятий Года волонтёра. В помощь волонтёрам откроют региональный ресурсный центр, организуют мастер-классы, тренинги и обучающие семинары.