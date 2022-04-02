В Караганде подрядчики переделают дороги, на которых «поплыл» асфальт

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С наступлением весны вновь пошёл поток жалоб на состояние карагандинских дорог. Исправлять дефекты подрядчики будут в рамках гарантийных обязательств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию с дорогами обсудили на совещании в акимате Караганды. Глава города Ермаганбет Булекпаев подверг критике не только подрядчиков, но и технадзор.

«Каждый год одно и то же! Зачем участвуете в тендерах, если не можете работать? Уходите тогда с рынка, есть другие», — возмутился Ермаганбет Булекпаев.

Он потребовал инициировать судебные дела в отношении организаций технадзора, допустивших брак в работе.

Между тем подрядчики ссылаются на качество битума, который не выдерживает местных климатических условий.

На совещании коснулись каждой улицы, где после ремонта «поплыл» асфальт, обнаружились ямы и трещины.

«У нас общая сеть автомобильных дорог — 920 км. На гарантийном обслуживании находятся 104,1 км. Всего на гарантии 62 участка. На сегодняшний день предварительно, до проведения весеннего обследования, уже определено, что на 10 участках имеются дефекты», — доложил и.о. руководителя отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Рустем Кожакапанов.

По его словам, совместно с автопарками составили перечень дорог, на состояние которых больше всего жалуются водители. Туда попали 10 участков по району имени Казыбек би, 11 – по району Алихана Бокейхана.

Подрядчиков обязали восстановить асфальтное покрытие. Работы должны начаться, как только позволит погода. А до этого примут временные меры — ямы заделают с помощью брусчатки.

В городе активно убирают и вывозят снег. Ермаганбет Булекпаев поручил привлечь к этой работе все возможные силы, а также своевременно очистить ливнёвки.