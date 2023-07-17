В Караганде первые сертификаты на получение доступных займов вручили работникам АО «Шубарколь комир»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Отметить новоселье рабочим поможет АО «Отбасы банк», акимат Карагандинской области и Евразийская группа (ERG). Специально для сотрудников АО «Шубарколь комир» они запустили льготную жилищную программу, бюджет которой составил 1,1 млрд тенге. Первые 20 сотрудников угольно-добывающего предприятия новоселье отметят в ближайшее время. Накануне они получили сертификаты на получение льготных кредитов, передает МИА «Казинформ».

С радостным событием шубаркольцев поздравили председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, председатель наблюдательного совета – член совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов и генеральный директор Евразийской Группы Серик Шахажанов.

«Я хочу поблагодарить акимат Карагандинской области и компанию ERG, которая является одним из блестящих примеров внедрения социальной ответственности, думает, прежде всего, о тех, кто находится на производстве. В этот день поздравляем вас с профессиональным праздником. Сегодня мы вручаем сертификаты, практически это - ключи от квартир. Преимущество этой программы заключается в том, что ее участники будут оплачивать кредит по ставке 5% годовых, первоначальный взнос составит всего 10%. Это очень хорошие условия для молодых специалистов, которые свою жизнь связали с этим регионом, с производством, и будут дальше продолжать славные традиции династий шахтеров. Еще раз благодарю акимат области и компанию ERG за сотрудничество, которое вылилось в конкретный результат. Мы с гордостью участвуем в этом совместном проекте, потому что он реально показывает заботу о сотрудниках, людях труда. Важно, чтобы они имели социальную стабильность, уверенность в завтрашнем дне. А когда есть свой дом и теплый очаг, тогда и будущее строить легче«, - сказала Ляззат Ибрагимова.

Сотрудники АО «Шубаркуль комир» могут приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынках.

Всего в этом году совместный проект позволит обеспечить собственным жильем 60 семей шубаркольцев. На ее реализацию ERG направляет 400 млн тенге. Еще столько же выделяет акимат Карагандинской области. Отбасы банк в данный проект инвестирует 300 млн тенге. В итоге бюджет программы кредитования горняков АО «Шубарколь комир» составит 1,1 млрд тенге.

Первые 20 обладателей сертификатов на получение займов - высококвалифицированные специалисты, представители дефицитных профессий, многодетные семьи и матери, самостоятельно воспитывающие детей, а также молодые и перспективные сотрудники.

Более восьми лет Улан Ахметбеков трудится на предприятии машинистом экскаватора. Молодой человек сейчас строит планы по созданию семьи, и теперь ему есть, куда привести молодую супругу и растить детей:

«У меня есть хорошая работа, достойная зарплата, а теперь еще и своя квартира. Что еще нужно для счастья?!»

Амангали Маненов – дежурный по станции. Стаж работы в компании – более 11 лет. Он – отец четверых детей, и до последнего времени жил с родителями. По льготной программе приобрел двухкомнатную квартиру. Для начала, говорит он, и этого достаточно.

«Мы очень ждали этого момента, волновались сильно. Но этот момент настал! И когда я сообщил семье о том, что наша мечта исполнилась, все были очень рады», - поделился он.

Нурсултан Есентайулы работает инженером-технологом. В Шубаркуль комир устроился шесть лет назад после получения диплома вуза. По его словам, он даже думать не мог, чтобы может стать собственником жилья на столь выгодных условиях:

«Я долго искал наиболее подходящие варианты, рассчитывая только на свои силы. Но в итоге мне посчастливилось стать участником этой программы, и я попал в число первых. Желаю всем верить в себя, пробовать свои силы. Наша компания, думаю, совместно с Отбасы банком, еще не раз предоставит такую возможность молодым, многодетным семьям и, в целом, всем, кто хочет приобрести свою квартиру».