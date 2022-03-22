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    14:03, 22 Март 2022 | GMT +6

    В Караганде отмечают праздник весны и обновления – Наурыз

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Народным гуляньям в честь Наурыза не смогли помешать ни ветер, ни снег. Одновременно во всех городах и районах Карагандинской области проходят концертные и спортивные программы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Карагандинского областного акимата.

    Главное торжество сосредоточено в Центральном парке Караганды. С самого утра здесь звучат песни и музыка. В красочной театрализованной программе «Қош келдің, Әз Наурыз!» принимают участие творческие коллективы и специально приглашённый гость – солист группы «МузАрт» Кенжебек Жанабилов.

    На аллеях парка областные управления, вузы, банки и крупные предприятия установили юрты с роскошным убранством.

    Юрточный городок и праздничный концерт посетил аким области Женис Касымбек.

    Он поблагодарил всех, кто участвует в организации мероприятий, и поздравил с праздником.

    В парке установлены алтыбаканы, пользующиеся популярностью у молодёжи. А детвора с удовольствием катается на пони и лошадях. Также их внимание привлекают охотничьи собаки тазы и беркутчи со своими питомцами.

    Для удобства горожан работают торговые палатки. Свои товары продают мастера-ремесленники.

    В одной из юрт проходит соревнование по национальной игре тоғызқұмалақ. Остальные спортивные состязания из-за непогоды пришлось перенести в спортивный комплекс «Жастар». Тут идут выступления юных спортсменов, занимающихся карате, кикбоксингом, боксом, дзюдо, самбо и фехтованием. Любители спорта могут показать своё мастерство, приняв участие в соревнованиях по гиревому спорту, армрестлингу, арқан тарту, асық ату.

    Праздничная программа продлится до самого вечера.


    Теги:
    Наурыз Карагандинская область Общество
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