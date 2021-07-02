В Караганде открылся первый в регионе центр развития для солнечных детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 июля в Караганде состоялось торжественное открытие центра развития «Солнечный мир» для детей с синдромом Дауна. Проект инициирован Общественным фондом «Солнечные дети», получившем поддержку крупнейшего градообразующего предприятия в регионе – корпорации «Казахмыс» , передает МИА «Казинформ».

Отныне у «солнечных» детей Караганды будет свой собственный центр развития. Здесь они смогут заниматься с логопедом и дефектологом, заниматься музыкой и лечебной физкультурой, получать массаж и играть с другими детьми. Для этого в центре предусмотрены все необходимые кабинеты. В ближайшее время планируется открыть творческий кружок, где дети смогут интересно и познавательно проводить свой досуг. Каждые выходные в центре будут проводиться мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия.

Открытие в регионе центра для детей с синдромом Дауна инициировал общественный фонд «Солнечные дети», созданный в ноябре 2020 года. Пока это первое и единственное в регионе подобное объединение, которое занимается поддержкой «солнечных» детей. Основатель фонда – Ания Муратова и сама является мамой такого ребенка.

«После рождения сына я столкнулась с рядом проблем, с которыми не каждый может справиться сам, ведь часто кроме поддержки близких людей мы нуждаемся в поддержке окружающих, общества. Мы с супругом поняли, что нашему ребенку сможем помочь только мы. Это стало причиной для основания общественного фонда, для помощи всем детям и людям с синдромом Дауна. На тот момент я состояла в чате, где были мамы детей с таким же диагнозом. На одной из встреч я предложила им открыть наш фонд и меня поддержали», - рассказывает директор ОФ «Солнечные дети Ания Муратова.

Цель общественного фонда - социальная защита и реабилитация людей с синдромом Дауна, оказание психологической, методической и другой помощи, содействие социальной адаптации в общество детей с таким диагнозом. Сегодня фондом охвачено около 115 семей по области, из них около 80 семей по г. Караганда, воспитывающих «солнечных» детей, и их число постоянно растёт.

«Нашим детям необходимы постоянные развивающие занятия, а в государственных учреждениях приходится ждать своей очереди для прохождения реабилитации по полгода, а то и больше. Так, первоочередной задачей нашего фонда стало открытие своего центра развития, где дети будут проходить курс реабилитации бесплатно, мамы смогут общаться и делиться опытом, получать психологическую помощь. Появится возможность проводить различные мероприятия для семей», - отмечает Ания Муратова.

Дело оставалось за малым – обратиться за помощью к местному акимату, чтобы попросить выделить под центр помещение. Однако это оказалось не так просто: на тот момент в собственности администрации г. Караганды свободных помещений не оказалось. Тогда фонд стал просить поддержки у крупных компаний, которые работают в регионе.

«Руководство корпорации «Казахмыс» откликнулось на нашу просьбу и оказало неоценимую помощь для нас. Нам приобрели помещение, сделали ремонт и полностью оснастили его мебелью и оборудованием. Компания будет поддерживать нас и в дальнейшем, ведь она полностью берет на себя налоги, коммунальные платежи и другие расходы по содержанию центра», - говорит глава ОФ «Солнечные дети».

По ее словам, цвета стен, мебель и оборудование для реабилитации мамы из фонда выбирали самостоятельно, полагаясь на своей опыт и те места, где они проходили реабилитацию и коррекцию ранее. Сейчас фонд подбирает специалистов для работы в центре. В долгосрочной перспективе планируется приглашать специалистов из других городов Казахстана и ближнего зарубежья.

«Надеемся, что о нас услышат родители, которые еще не состоят в нашем фонде и присоединятся к нам. Ведь, когда ты общаешься с мамами детей тебе становится легче психологически. Открытие центра даст возможность семьям нашего города, воспитывающим детей с Синдромом Дауна, сплотиться, обрести уверенность, поверить в лучшее будущее наших детей. Мы очень благодарны нашему спонсору - компании «Казахмыс», за помощь в становлении наших детей полноправными и независимым членами общества, которые смогут реализовать себя и приносить пользу государству. Благодаря этой поддержке мы сможем обеспечить детям будущее», - выражает признательность Ания Муратова.

Она также отмечает, что это не первый жест помощи со стороны корпорации «Казахмыс», ведь кроме того «Казахмыс» выделяет для детей с синдромом Дауна бесплатные курсы лечения в детском реабилитационном отделении медицинского центра Жезказган (центр также был открыт за счет средств компании). Сегодня порядка 10 детей фонда «Солнечные дети» прошли там реабилитацию.