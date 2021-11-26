В Караганде открылся ещё один ферросплавный завод

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Индустрия Карагандинской области пополнилась современным предприятием. В областном центре открылся Сарыаркинский ферросплавный завод ТОО «Qaz Carbon». Его построили в кратчайшие сроки – за 9 месяцев. За последние два года это второй завод в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Проект реализован при финансовой поддержке АО «Банк развития Казахстана». Из них 11 млрд тенге – это собственные средства компании, заём БРК – 38,8 млрд тенге.

Производственная мощность завода – 57 тыс. тонн ферросплавов в год. Будет установлено восемь печей по 8 МВт каждая. За сутки завод способен выпускать по 25 тонн различных ферросплавов.

На первом этапе введены в эксплуатацию четыре печи, оставшиеся четыре введут до конца года. К этому времени завод выйдет полностью на свою производственную мощность.

«Хотелось бы отметить, что компания Qaz Carbon имеет большой опыт реализации крупных инвестиционных проектов. Реализация этого способствует исполнению прямых поручений Главы государства по привлечению инвестиций, увеличению производительности труда в обрабатывающей промышленности. На новом заводе создано более 300 постоянных рабочих мест», – сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на церемонии открытия.

Строительство ферросплавного завода было начато в декабре 2020 года. В августе была запущена первая рудотермическая ферросплавная печь. Уже произведено более 3 тысяч тонн отечественного силикомарганца. Продукция отправлена зарубежным потребителям – в Японию, Корею, страны ЕС и СНГ. В дальнейшем завод увеличит объём экспорта.

«Сегодня в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан мы открываем ещё один проект по производству ферросплавов. На новом предприятии применены мировые технологические разработки и установлено новейшее оборудование. Это производство экологичное, с минимальным воздействием на окружающую среду. На заводе использована система трёхступенчатой газоочистки, не загрязняющая воздух. Предусматривается повторное использование отходов. Общая сумма проекта Qaz Carbon, в который входит обогатительная фабрика, Сарыаркинский ферросплавный завод с агломерационной фабрикой и модернизацией действующего производства, составляет 50,7 млрд тенге», – сообщил акционер Qaz Carbon Ерлан Нигматулин.

Завод спроектирован под переработку сырья Карагандинского региона, позволяя обеспечивать бесперебойный производственный цикл и выпускать качественную продукцию на мировые рынки. Это способствует развитию экономики и экспортного потенциала Казахстана. Производственный процесс полностью автоматизирован. Печи способны переключаться с одного вида сплавов на другой в течение трёх часов.

«Новый завод – это показатель благоприятного инвестиционного климата в Казахстане. И нам как иностранным инвесторам особенно хочется отметить законодательную базу и другие условия, которые созданы для работы здесь. И это, несомненно, влияет на тот фактор, что Казахстан сегодня не просто перспективный игрок на рынке ферросплавов, а сильный конкурент с большими запасами», – отметил акционер Qaz Carbon Давид Кемертелидзе.

«На инновационном предприятии Qaz Carbon реализована уникальная инженерная мысль учредителей завода, которая полностью соответствует стратегическим направлениям БРК – социально-экономическое развитие региона, импортозамещение, экспортно ориентированная стратегия и отечественное производство конкурентоспособной на мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью. А также приверженность компании высоким стандартам экологичности и безопасности производства», – подчеркнул председатель правления Банка развития Казахстана Абай Саркулов.

Напомним, компания Qaz Carbon в апреле 2021 года ввела в эксплуатацию обогатительную фабрику угля мощностью 2 млн тонн в год. Построен выставочный центр компании. До конца этого года планируется запуск агломерационной фабрики мощностью 200 тыс. тонн в год.