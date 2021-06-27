В Караганде открыли мемориальную доску почётному журналисту Казахстана Магауие Сембаю

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мемориальную доску в честь заслуженного деятеля РК, почётного журналиста Казахстана Магауии Сембая установили в Караганде, на стене дома №4 на проспекте Республики. В этом доме журналист прожил более сорока лет.

Мемориальная доска установлена коллегами и родными Магауии Сембая.

«Это лишь малая часть того, что мы должны сделать в память о великом журналисте и наставнике. Это наш долг. С открытием этой доски Магаш-ага как будто вернулся в свой дом. Он будет жить в сердцах родных и близких, коллег и учеников вечно», – сказал главный редактор областной газеты Ortalyq Qazaqstan Ерсин Мусабеков.

Магауия Сембай – выпускник факультета журналистики КазГУ имени С. Кирова. Последние 20 лет был главным редактором газеты Ortalyq Qazaqstan. Его общий трудовой стаж работы в этой газете превысил 40 лет.