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    00:31, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    В Караганде открыли мемориальную доску почётному журналисту Казахстана Магауие Сембаю

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мемориальную доску в честь заслуженного деятеля РК, почётного журналиста Казахстана Магауии Сембая установили в Караганде, на стене дома №4 на проспекте Республики. В этом доме журналист прожил более сорока лет.

    Мемориальная доска установлена коллегами и родными Магауии Сембая.

    «Это лишь малая часть того, что мы должны сделать в память о великом журналисте и наставнике. Это наш долг. С открытием этой доски Магаш-ага как будто вернулся в свой дом. Он будет жить в сердцах родных и близких, коллег и учеников вечно», – сказал главный редактор областной газеты Ortalyq Qazaqstan Ерсин Мусабеков.

    Магауия Сембай – выпускник факультета журналистики КазГУ имени С. Кирова. Последние 20 лет был главным редактором газеты Ortalyq Qazaqstan. Его общий трудовой стаж работы в этой газете превысил 40 лет.

    Теги:
    Карагандинская область
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