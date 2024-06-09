В Караганде очистят русло Большой Букпы

В Караганде очищают Большую Букпу. Запланированные работы в перспективе должны привести в порядок и парковое озеро, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Русло реки Большой Букпы углубят, расширят и очистят от ила, мусора и зарослей. Это нужно, чтобы беспрепятственно проходили паводковые воды.

На встречу с подрядной организацией в Центральный парк пригласили депутатов, общественников и журналистов, рассказали о планах.

Сейчас очищают подземный коллектор со стороны проспекта Бухар-жырау и улицы Казахстанской. По словам подрядчика, водопроводные кольца забиты на 90 %. В них не только ил, грязь, песок, но и балласт. Приходится работать вручную. Заняты более 20 человек, есть вся необходимая техника. Затем заменят разрушенные плиты перекрытия и установят ревизионные люки.

Фото: акимат Карагандинской области

Чтобы в озеро поступала чистая вода, в парке (со стороны улицы Чкалова, возле мостика) собираются строить ЛОС.

– Это будет не самотечная система. Установим насосы, проведём трубу внутри коллектора и заберём часть воды. Она будет очищаться и направляться в озеро, – рассказал начальник участка ТОО «Гидро құрылыс» Нуралы Калиев.

Воду очистят от песка и ила, нефтепродуктов. Также установят ультрафиолетовые лампы, которые нужны для уничтожения бактерий. За весну через ЛОС в сутки будет проходить 12 тысяч кубов воды. В год сможет обновляться треть объёма озера.

Проект планируют завершить осенью этого года. А пока рабочие убирают мусор из паркового озера.