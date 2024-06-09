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    01:25, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    В Караганде очистят русло Большой Букпы

    В Караганде очистят русло Большой Букпы
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Караганде очищают Большую Букпу. Запланированные работы в перспективе должны привести в порядок и парковое озеро, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Русло реки Большой Букпы углубят, расширят и очистят от ила, мусора и зарослей. Это нужно, чтобы беспрепятственно проходили паводковые воды.

    На встречу с подрядной организацией в Центральный парк пригласили депутатов, общественников и журналистов, рассказали о планах.

    Сейчас очищают подземный коллектор со стороны проспекта Бухар-жырау и улицы Казахстанской. По словам подрядчика, водопроводные кольца забиты на 90 %. В них не только ил, грязь, песок, но и балласт. Приходится работать вручную. Заняты более 20 человек, есть вся необходимая техника. Затем заменят разрушенные плиты перекрытия и установят ревизионные люки.

    В Караганде очистят русло Большой Букпы
    Фото: акимат Карагандинской области

    Чтобы в озеро поступала чистая вода, в парке (со стороны улицы Чкалова, возле мостика) собираются строить ЛОС.

    – Это будет не самотечная система. Установим насосы, проведём трубу внутри коллектора и заберём часть воды. Она будет очищаться и направляться в озеро, – рассказал начальник участка ТОО «Гидро құрылыс» Нуралы Калиев.

    Воду очистят от песка и ила, нефтепродуктов. Также установят ультрафиолетовые лампы, которые нужны для уничтожения бактерий. За весну через ЛОС в сутки будет проходить 12 тысяч кубов воды. В год сможет обновляться треть объёма озера.

    Проект планируют завершить осенью этого года. А пока рабочие убирают мусор из паркового озера.

    Теги:
    Регионы Карагандинская область Караганда Реки Благоустройство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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