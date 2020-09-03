В Караганде обсудили вопросы формирования антикоррупционной культуры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в рамках проекта AntikorLIVE прошло совещание по обсуждению Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: Время действий» под председательством первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Асхата Оразхана. Об этом передает МИА «Казинформ».

В мероприятии, в котором приняли участие представители областной Ассамблеи народа Казахстана, обсуждались главные пункты по вопросам формирования антикоррупционной культуры и культивирования принципов добропорядочности в обществе.

«Как известно, борьба с коррупцией ведется уже не первый год. За это время приняты законы, государственные программы, осуществлены реформы государственного аппарата и правоохранительной системы. Коррупция тормозит развитие и модернизацию экономики, и самое главное порождает правовой нигилизм – у людей теряется вера в верховенство законов и справедливость. Борьба с коррупцией является задачей не только для правоохранительной системы, но и для всего общества, поскольку без обратной связи невозможны какие либо успехи в этой сфере. Как вам известно, усиление борьбы с коррупцией является одним из главных направлений Послании Главы государства», - сказал он. Также вкратце рассказал о наиболее важных инициативах антикоррупционных реформ Президента.

После этого присутствующие поделились своим видением дальнейшей работы. Участниками встречи были детально обсуждены ориентиры и поставленные задачи по развитию системы образования и науки, улучшения семейно-демографической ситуации, экологии, поддержки МСБ, реализации жилищной политики. В ежегодных Посланиях всегда уделяется особое значение мерам борьбы с коррупцией.

По словам руководителя научно-экспертной группы областной ассамблеи народа Казахстана, председателя карагандинского еврейского этнокультурного объединения Вилена Молотов-Лучанского Касым-Жомарт Токаев еще с предвыборной программы поднимает вопрос усиления антикоррупционной деятельности. И это важно, так как коррупция по-прежнему является одной из актуальных и злободневных тем. Вилен Борисович также обозначил важность поставленных Президентом задач по усилению института общественного контроля.

Комплаенс-офицер Карагандинского медицинского университета, руководитель молодежного крыла общественного объединения «Румынское культурное общество «Дакия» Александр Урмашов выступил в поддержку новых идей по поддержке талантливых и одаренных личностей, в особенности среди молодежи.

В конце мероприятия заместитель председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Бекзат Алтынбеков отметил, что реализация данных направлений соответствуют велению времени слышащего государства, и призывал всех коллег активно включиться в реализацию основных положений Послания.