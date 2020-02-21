В Караганде обсудили новые модели развития гражданского общества

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Экспертная встреча «Национальный совет: повестка социальной модернизации» состоялась в Караганде. На ней обсудили пути развития гражданского общества в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Алия Галимова, заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов, члены Национального совета общественного доверия (НСОД), представители НПО, учёные, журналисты и блогеры.

Модератором встречи выступил член Национального совета общественного доверия, директор Института Евразийской интеграции Ерлан Саиров.

Алия Галимова рассказала о роли НСОД в развитии гражданского общества и реализации концепции «Слышащего государства». По её мнению, современные процессы в стране требуют поиска устойчивых моделей развития общества, создание которых невозможно без учёта гражданских инициатив.

Заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов отметил, что мировая история знает множество примеров успешных модернизаций, позволивших странам достичь высокой конкурентоспособности. В этой связи важно определить чёткие приоритеты и механизмы развития.

По мнению Абзала Нукенова, на современном этапе процесс модернизации Казахстана протекает в условиях глобальных социально-экономических, информационных трансформаций. Поэтому важно мобилизовать общество для решения поставленных задач.

Алия Галимова разъяснила особенности законопроекта «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК». В нём чётко прописываются виды и формы собраний, которые будет регламентировать данный закон. Вводится уведомительный (с количеством участников до 250 человек) и регламентированный (более 250 человек) порядок заявок проведения мирных собраний. Определены права и полномочия всех участников. Местными представительными органами будут определены в каждом населённом пункте специализированные места (не на окраинах), где возможно проведение мирных собраний. Также в законе впервые прописаны права и обязанности журналистов: они имеют право находиться на месте митинга и использовать своё оборудование.

«Сегодня мы собрались, чтобы обсудить данный законопроект. Все озвученные здесь предложения будут проанализированы и учтены», - сказала Алия Галимова.

Директор Института Евразийской интеграции Ерлан Саиров подчеркнул важность построения на современном этапе диалога между государством и обществом, повышения самосознания казахстанцев и роли каждого отдельного гражданина в формировании международного имиджа страны.

«Сегодня мы живём в новых общественно-политических реалиях. Провозглашена концепция «Слышащего государства», поставлен вопрос либерализации политической жизни в стране, до конца года претерпят изменения многие важные законы. И в то же время государству и обществу нужно сообща решать проблемы экономического неравенства, искоренять предпосылки заболеваний, имеющих социальное происхождение», - сказал он.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев особую роль уделяет новому формату диалога между гражданами и властью. Созданный по его инициативе Национальный совет общественного доверия становится эффективной площадкой для выработки новых идей в сфере общественных процессов.