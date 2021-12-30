В Караганде наградили поэтов – победителей конкурса «Тәуелсіздік тәтті ұғым, шырын дәмі»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде подвели итоги первого регионального конкурса «Тәуелсіздік тәтті ұғым, шырын дәмі», организованного Фондом поддержки журналистов имени Магауии Сембая. Всего в поэтическом соревновании, посвященном 30-летию Независимости страны, 90-летию газеты Ortalyq Qazaqstan и 70-летию со дня рождения поэта, публициста Ибрагима Бекмаханова, приняли участие около 40 акынов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ибрагим-ага много лет проработал в газете Ortalyq Qazaqstan, был заведующим отделом экономики и промышленности. Его стихи и публицистика пользовались популярностью у наших читателей. В июне этого года ему исполнилось бы 70 лет, но он не дожил до этого дня. Мы решили провести в честь его юбилея конкурс среди поэтов. Десять лучших акынов, прошедших отбор, получили награды. В состав жюри входили известные поэты: Руслан Нурбай, Серик Сагынтай и Ильяс Мукаев. Этот конкурс теперь станет ежегодным», – рассказал главный редактор газеты Ortalyq Qazaqstan Ерсін Мұсабек.

По итогам поэтического батла Гран-при получил Саят Тұяқбай. Первое место занял Қайрат Асқар, второе разделили между собой Абай Ораз и Мақсат Күземхан. Третьими стали Айдын Байыс и Дәуренбек Бұланбаев.

Победителей наградили дипломами и денежными призами. Также поощрили Нұрдоса Кәріма, Асхата Қажытая и Мұқағали Сейітқазы.



