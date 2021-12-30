+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Караганде наградили поэтов – победителей конкурса «Тәуелсіздік тәтті ұғым, шырын дәмі»

30 Декабря 2021 09:47
Поделиться:
В Караганде наградили поэтов – победителей конкурса «Тәуелсіздік тәтті ұғым, шырын дәмі»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде подвели итоги первого регионального конкурса «Тәуелсіздік тәтті ұғым, шырын дәмі», организованного Фондом поддержки журналистов имени Магауии Сембая. Всего в поэтическом соревновании, посвященном 30-летию Независимости страны, 90-летию газеты Ortalyq Qazaqstan и 70-летию со дня рождения поэта, публициста Ибрагима Бекмаханова, приняли участие около 40 акынов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Первый спортивный комплекс открыли в селе Куланды Мангистауской области
Лучших волонтеров наградили в Алматы Проект модернизации струн казахских народных инструментов представили Актоты Раимкуловой Конкурс бардовской песни среди школьников устроили в Павлодарской области

«Ибрагим-ага много лет проработал в газете Ortalyq Qazaqstan, был заведующим отделом экономики и промышленности. Его стихи и публицистика пользовались популярностью у наших читателей. В июне этого года ему исполнилось бы 70 лет, но он не дожил до этого дня. Мы решили провести в честь его юбилея конкурс среди поэтов. Десять лучших акынов, прошедших отбор, получили награды. В состав жюри входили известные поэты: Руслан Нурбай, Серик Сагынтай и Ильяс Мукаев. Этот конкурс теперь станет ежегодным», – рассказал главный редактор газеты Ortalyq Qazaqstan Ерсін Мұсабек.

По итогам поэтического батла Гран-при получил Саят Тұяқбай. Первое место занял Қайрат Асқар, второе разделили между собой Абай Ораз и Мақсат Күземхан. Третьими стали Айдын Байыс и Дәуренбек Бұланбаев.

Победителей наградили дипломами и денежными призами. Также поощрили Нұрдоса Кәріма, Асхата Қажытая и Мұқағали Сейітқазы.



Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Культура  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Первый спортивный комплекс открыли в селе Куланды Мангистауской области
Лучших волонтеров наградили в Алматы
Проект модернизации струн казахских народных инструментов представили Актоты Раимкуловой
Конкурс бардовской песни среди школьников устроили в Павлодарской области
Популярное
1 Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
2 Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
3 Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки
4 Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
5 Какая погода ожидается в новогодние праздники в Казахстане
6 В Алматы спецкомиссия проверит все детские сады города
Читайте также
Проект модернизации струн казахских народных инструментов представили Актоты Раимкуловой
Новосёлами стали девять многодетных семей в Балхаше
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
Какая погода ожидается в новогодние праздники в Казахстане
В Алматы спецкомиссия проверит все детские сады города
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив