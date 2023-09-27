В Караганде готовятся к запуску тепла

Аким Караганды Мейрам в социальных сетях сообщил, что с завтрашнего дня начнут растапливать ТЭЦ-1, и 30 сентября будет подано теплоснабжение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате города Караганды, на сегодняшний день теплосети заполнены на 90%. Полностью сети заполнили в Сортировке, Пришахтинске, Майкудуке, частично Юго-Восток и город. Всего по городу 62 насосные станции из них 13 – магистральные (крупные) и 49 квартальные насосные станции. Все 62 насосные станции подготовлены к работе и находятся в заполненном состоянии.

На своей странице в Instagram градоначальник сообщил карагандинцам, что с четверга начнут растапливать ТЭЦ-1 и в субботу запустят тепло.

- В четверг начинаем «разгоняться». Будем растапливать ТЭЦ-1, думаю для этого пары дней будет достаточно. На ТЭЦ-3 оборудование полностью готово к подаче тепла. И в субботу, 30 сентября, встречайте отопление, но вы должны понимать, что это процесс не одного дня, моментально батареи горячими не станут. Для понимания разъясню: сейчас наши сети заполнены холодной водой, в пятницу будем заказывать на станциях уже подачу теплой воды 45-65 градусов. Этой теплой водой мы будем, так сказать, прогонять холодную воду с теплосетей на наши ТЭЦ, где она будет нагреваться и снова поступать в наши сети. Вот такой круговорот, - пишет аким города Мейрам Кожухов.

Также он сообщил, что оплачивать услугу потребители будут со дня, как будет подана заявка на подключение дома и открыты задвижки.

Помимо этого аким города пояснил, почему для запуска тепла были выбраны выходные дни.

- Почему решили в субботу? Все просто. Во-первых – выходной день, карагандинцы будут дома. Во-вторых - в детских садах, школах и других объектах, наоборот, никого не будет, за исключением ответственных лиц. Это хорошо по безопасности, и за выходные дни успеем нагреть здания, чтобы в понедельник наши ребятишки пошли в теплые сады и школы.

Председателям КСК, ОСИ, ПТ, ТОО, старшим по домам нужно заранее проверить всю техническую исправность, а в субботу провести работы по открытию задвижек для принятия теплоснабжения в дома, - сообщается в публикации.

Что же касается КСК, ОСИ и ПТ, с ними работают мобильные группы.

- Город разделен в двух районах на 10 секторов, где процесс создания ОСИ/ПТ точечно отрабатывается мобильными группами (10 кураторами отделов ЖКХ и жизнеобеспечения) с каждым домом персонально через активных, инициативных жителей. На постоянной основе проводятся встречи/сходы с жителями многоэтажных жилых домов города, совместно услугодателями, - добавили в акимате города Караганды.

Кроме того, в целях осуществления юридической помощи и сопровождения по порядку перехода на новую форму управления, на базе Казахстанской ассоциации предпринимателей по адресу: пр. Н. Назарбаева 37, в 2021 году дан старт работы Центру поддержки ОСИ, где жители также получают необходимую юридическую консультацию по возникающим вопросам ОСИ, ПТ. Справочный телефон: 8(7212) 91-00-57