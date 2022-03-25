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    09:58, 25 Март 2022 | GMT +6

    В Караганде на 6 лет условно осудили руководителя ТОО «ЖилОтделСтрой»

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде завершено расследование по факту мошенничества руководителя ТОО «ЖилОтделСтрой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области установлено что с 2015 по 2019 гг. при выполнении строительно-монтажных работ по ограждению путей на станциях Карагандинского отделения магистральной сети Кудайкулов А.Б. похитил денежные средства АО НК «ҚТЖ» на общую сумму более 57 млн тенге путем завышения объемов работ.

    Проведенными следственными действиями обеспечено полное возмещение ущерба в бюджет.

    Приговором суда Кудайкулов осужден на 6 лет лишения свободы (условно).





    Теги:
    Борьба с коррупцией Карагандинская область Караганда Суды Правоохранительные органы
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