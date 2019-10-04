В Караганде гвардеец спас девушку от самоубийства
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде военнослужащий Нацгвардии снял девушку с петли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
Вчера вечером в Караганде, возвращаясь со службы домой, военнослужащий воинской части 5451 Нацгвардии рядовой Максат Жакупбеков увидел взволнованную девушку возле подъезда дома.
Открыв дверь, она забежала в подъезд. Почувствовав что-то неладное, гвардеец пошел вслед за ней. Поднимаясь по лестнице, Максат тут же услышал крики о помощи. Жакупбеков побежал и увидел ту же девушку.
На вопрос: «Что случилось?» девушка пояснила, что ее подруга повесилась в ванной комнате. Гвардеец, не задумываясь, вбежал в квартиру, взял нож на кухне и перерезал веревку. Снял девушку с петли, оказал первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, прощупав пульс, вызвал карету скорой медицинской помощи.
После прибытия первой помощи передал девушку медицинским работникам.
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