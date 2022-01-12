В Караганде дежурившим на блокпостах бойцам раздали горячее питание
По периметру Караганды выставлено 8 блокпостов. Полицейские и вооруженные солдаты, дежурящие на блокпостах, останавливают каждую машину, въезжающую в Караганду, проверяют документы и багажник. Имамы мечети «Анет баба» совместно с предпринимателями принесли горячий чай и горячие блюда тем, кто охраняет пост.
«Нам всем известно, что все эти дни сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие не виделись со своими родными. От имени Духовного управления Казахстана, начиная с главного муфтия страны, многие имамы областей проводят такую благотворительную акцию», - сказал главный имам области Умирзак кажы Беккожа.
Организаторы благотворительной акции говорят, что это только начало. Они уверены, что предприниматели и жители нашего региона не останутся в стороне от добрых дел.
Для поддержки инициативы всех неравнодушных казахстанцев, наряду с духовенством, общественный совет города Караганды распределил горячее питание среди военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.
В ходе акции не остались без внимания нуждающиеся многодетные матери и одинокие карагандинцы.
Развоз горячего питания был согласован с руководством органов внутренних дел, а также уполномоченного органа в сфере социального обеспечения города Караганды.