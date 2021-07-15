В Капшагае состоялся республиканский слет волонтеров «Asyl jurek»

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В г. Капшагай прошел республиканский слет волонтеров «Asyl jurek» в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел», приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

В мероприятии приняли участие вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, заместитель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев, представители молодежных ресурсных центров и волонтеры. Во время проведения республиканского слета были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Главными задачами республиканского слета стали обмен опытом лучших руководителей волонтерских групп республики, приглашение их к взаимному сотрудничеству, повышение квалификации по волонтерским направлениям.

«Цель нашего государства - активизировать интерес населения к волонтерству и превратить их участие в повседневных добрых делах в традицию. В этом направлении осуществляется ряд конкретных шагов. Первый. В рамках внесения изменений на законодательном уровне предусматривается предоставление льгот волонтерам при поступлении и трудоустройстве, расширение других прав и обязанностей. Второе. Новый импульс получила работа созданных в прошлом году республиканских и 17 региональных фронт-офисов волонтеров. Третье. Ряд благотворительных и социально значимых мероприятий реализуется в рамках «Марафона добрых дел», инициированного Главой государства. Четвертое. В прошлом году на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с инициативой об объявлении международного года мобилизации волонтеров. Для осуществления этой идеи проводится совместная работа с международными партнерами», - отметил Болат Тлепов.

В ходе мероприятия эксперты в сфере волонтерства провели тренинги, состоялись первые Волонтерские игры. А также, с концертной программой выступили казахстанские звезды.

Напомним, что в 2020 году в борьбе с пандемией 500 000 добровольцев объединили свои усилия и помогли 1 миллиону граждан страны. А в Алматинской области сегодня количество волонтеров увеличилось вдвое - до 7 тысяч.