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    17:10, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Капшагае состоялся чемпионат Казахстана по пляжному футболу

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Арман» из Павлодара завоевал чемпионский титул в тринадцатый раз и получил право представлять Казахстан в очередном розыгрыше Кубка европейских чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Серебряные медали завоевала СДЮСШ «Намыс» из Талдыкоргана, третье место досталось команде «Жасыбай» из Павлодарской области.

    Итоговое распределение мест:

    1. «Арман» (г. Павлодар)

    2. СДЮСШ «Намыс» (г. Талдыкорган)

    3. «Жасыбай» (Павлодарская область)

    4. «Малайсары» (Алматинская область)

    5. СДЮСШОР №17 (г. Шымкент)

    Лучшие игроки по номинациям:

    Лучший вратарь – Виктор Чорный («Арман»)

    Лучший защитник – Кирилл Ефремов (СДЮСШ «Намыс»)

    Лучший нападающий – Самат Искаков («Малайары»)

    Лучший игрок – Жандос Казыбеков (СДЮСШ «Намыс»)


    Теги:
    Спорт Алматинская область
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