В Капшагае состоялся чемпионат Казахстана по пляжному футболу

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Арман» из Павлодара завоевал чемпионский титул в тринадцатый раз и получил право представлять Казахстан в очередном розыгрыше Кубка европейских чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Серебряные медали завоевала СДЮСШ «Намыс» из Талдыкоргана, третье место досталось команде «Жасыбай» из Павлодарской области.

Итоговое распределение мест:

1. «Арман» (г. Павлодар)

2. СДЮСШ «Намыс» (г. Талдыкорган)

3. «Жасыбай» (Павлодарская область)

4. «Малайсары» (Алматинская область)

5. СДЮСШОР №17 (г. Шымкент)

Лучшие игроки по номинациям:

Лучший вратарь – Виктор Чорный («Арман»)

Лучший защитник – Кирилл Ефремов (СДЮСШ «Намыс»)

Лучший нападающий – Самат Искаков («Малайары»)

Лучший игрок – Жандос Казыбеков (СДЮСШ «Намыс»)