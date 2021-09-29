17:10, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6
В Капшагае состоялся чемпионат Казахстана по пляжному футболу
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Арман» из Павлодара завоевал чемпионский титул в тринадцатый раз и получил право представлять Казахстан в очередном розыгрыше Кубка европейских чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
Серебряные медали завоевала СДЮСШ «Намыс» из Талдыкоргана, третье место досталось команде «Жасыбай» из Павлодарской области.
Итоговое распределение мест:
1. «Арман» (г. Павлодар)
2. СДЮСШ «Намыс» (г. Талдыкорган)
3. «Жасыбай» (Павлодарская область)
4. «Малайсары» (Алматинская область)
5. СДЮСШОР №17 (г. Шымкент)
Лучшие игроки по номинациям:
Лучший вратарь – Виктор Чорный («Арман»)
Лучший защитник – Кирилл Ефремов (СДЮСШ «Намыс»)
Лучший нападающий – Самат Искаков («Малайары»)
Лучший игрок – Жандос Казыбеков (СДЮСШ «Намыс»)