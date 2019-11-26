В канун Дня Независимости получат жилье 3 тысячи молодых семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун Дня Независимости получат жилье 3 тысячи молодых семей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов на молодежном слете Jas Samruk-2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев открыл Год молодежи, он призвал оказывать помощь молодежи не только государственные органы, но и все квазигосударственные, частные и общественные организации. Сейчас в этом направлении проводится масштабная работа. Сегодня мы видим результаты этой работы. В группе компаний «Самрук Казына» работают 90 тысяч молодых людей. Фонд национального благосостояния в течение года организовал около 500 мероприятий. Это большой вклад в проведение Года молодежи, в заботу о молодежи всего Казахстана», – сказал Ш.Байманов.

По его словам, Год молодежи не ограничится одним годом, это стратегические мероприятия, запланированные на конечный результат в течение 5-6 лет. Правительством разработана специальная Дорожная карта на основе этих планов. Дорожная карта включила основные направления по актуальным проблемам молодежи. Во-первых – обеспечение работающей молодежи жильем. В декабре, накануне Дня Независимости планируется выдать 3 тысячи квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Если в каждой семье по 4 человека, то будут обеспечены жильем 12 тысяч человек. До 2021 года в этих трех городах получат жилье 9 тысяч молодых людей.

Ш.Байманов также напомнил, что в стране реализуются программы «Молодой специалист», «Молодой предприниматель», направленные на вовлечение молодежи в обучение и предпринимательство. Планируется охватить этими программами около 200 тысяч человек. Всего, в рамках Года молодежи планируется обеспечить работой 722 тысячи молодых людей. Будет оказываться и грантовая поддержка. Более тысячи негосударственных молодежных организаций получили поддержку на общую сумму 2,8 млрд тенге.