В каналах Атырау готовятся свободные емкости для приема паводковых вод

На 4-х каналах филиала «Казводхоз» по Атырауской области готовятся свободные емкости для приема паводковых вод. В частности, вода, собранная для поливного периода в каналах Соколок, Сарыозек, Баксай и Нарын, направляется в Каспий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы.

В результате канал Соколок может принять 2 млн кубометров воды, канал Сарыозек – 3 млн кубометров, канал Баксай – 7 млн кубометров, а канал Нарын – 4,5 млн кубометров воды.

Кроме того, «Казводхозом» проведены дноуглубительные работы на 5 км канала Сарыозек.

Также рядом с каналом строится 50-километровая плотина, а для укрепления защиты берег канала дополнительно приподнят мешками на 4-5 метров.