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    11:15, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    В каналах Атырау готовятся свободные емкости для приема паводковых вод

    атырау паводки
    Фото: кадр из видео

    На 4-х каналах филиала «Казводхоз» по Атырауской области готовятся свободные емкости для приема паводковых вод. В частности, вода, собранная для поливного периода в каналах Соколок, Сарыозек, Баксай и Нарын, направляется в Каспий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы.

    В результате канал Соколок может принять 2 млн кубометров воды, канал Сарыозек – 3 млн кубометров, канал Баксай – 7 млн кубометров, а канал Нарын – 4,5 млн кубометров воды.

    Кроме того, «Казводхозом» проведены дноуглубительные работы на 5 км канала Сарыозек.

    Также рядом с каналом строится 50-километровая плотина, а для укрепления защиты берег канала дополнительно приподнят мешками на 4-5 метров.

    Теги:
    Атырауская область Минводы и ирригации РК Регионы Казахстана Вода Паводки в Казахстане
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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