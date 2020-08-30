В Канаде состоялся велопробег в честь 25-летия Конституции Казахстана

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – В честь 25-летия Конституции Республики Казахстан сотрудники Посольства Казахстана в Канаде организовали велопробег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Маршрут заезда составил символические 25 км и прошел через центр Оттавы и живописные места района Гатино.

Конституция Республики Казахстан (принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) основывается на универсальных принципах и высшей ценностью определяет человека, его жизнь, права и свободы. Здоровье граждан и социальная ответственность являются приоритетными сферами, как для правительства Казахстана, так и Канады.

Как отметил Посол Казахстана Акылбек Камалдинов, велопробег, организованный Посольством, это отличный способ выразить чувства благодарности казахстанцам, солидарности с ними в это непростое время.

«У Казахстана и Канады есть много общего – это схожие природно-климатические условия, обе страны обладают большой территорией и сравнительно небольшим населением, богатыми природными ресурсам. Наши страны взаимовыгодно сотрудничают как в двустороннем формате, так и на международной арене. Во внешней политике Казахстан, как и Канада, вносит свой весомый вклад в укрепление международного мира и безопасности. Мы также активно взаимодействуем с канадскими партнерами в рамках системы ООН, ОБСЕ, и на других многосторонних площадках. Развивая двусторонние отношения с Канадой, мы стараемся выстраивать взаимодействие, отталкиваясь от общих целей и потенциальных возможностей. И одной из таких возможностей является спорт», - сказал А.Камалдинов.