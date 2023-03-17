В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5
17 Марта 2023, 07:49
Фото: teref.az
ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в четверг в канадской провинции Альберта. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 48 км к востоку от города Пис-Ривер с населением около 6,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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