В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в четверг в канадской провинции Альберта. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 48 км к востоку от города Пис-Ривер с населением около 6,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.