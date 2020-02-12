В Канаде официально анонсировали следующий бой Садриддина Ахмедова

МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Монреале (Канада) состоялась пресс-конференция, приуроченная к анонсу двух вечеров бокса от компании Eye of the Tiger Management, сообщает Sports.kz.

На одном из них (12 марта) на ринг выйдет «молодежный» чемпион мира WBC и чемпион WBC Asia, казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО). Имя его соперника будет объявлено позднее.

На прошедшей пресс-конференции его промоутер Камил Эстефан официально анонсировал поединок «Солдата Q». Сам спортсмен также присутствовал на мероприятии.

Последний на сегодняшний день поединок Ахмедова состоялся 7 декабря 2019 года все в том же Монреале, в нем он в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12-6-2, 7 КО).



