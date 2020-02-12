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В Канаде официально анонсировали следующий бой Садриддина Ахмедова
12 Февраля 2020 14:54
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МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Монреале (Канада) состоялась пресс-конференция, приуроченная к анонсу двух вечеров бокса от компании Eye of the Tiger Management, сообщает Sports.kz.
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На одном из них (12 марта) на ринг выйдет «молодежный» чемпион мира WBC и чемпион WBC Asia, казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО). Имя его соперника будет объявлено позднее.
На прошедшей пресс-конференции его промоутер Камил Эстефан официально анонсировал поединок «Солдата Q». Сам спортсмен также присутствовал на мероприятии.
Последний на сегодняшний день поединок Ахмедова состоялся 7 декабря 2019 года все в том же Монреале, в нем он в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12-6-2, 7 КО).
Ключевые слова: Спорт,
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