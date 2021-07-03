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    19:40, 02 Июль 2021 | GMT +6

    В Канаде из-за небывалой жары сгорел поселок

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    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Лесной пожар почти целиком уничтожил небольшой городок Литтон в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Причина - установившаяся в регионе аномальная жара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

    О погибших данных нет, но полиция сообщает, что некоторые семьи еще не вышли на связь, есть сообщения о пострадавших.

    В Литтоне жило около тысячи человек. Огонь надвигался так быстро, что у них оказалась всего четверть часа на сборы. Эвакуация шла сквозь клубы густого дыма и подступавшее к обочинам дороги пламя.

    «За 15 минут весь поселок был охвачен пламенем», - сказал Би-би-си мэр Полдерман.

    «Люди просто брали своих домашних животных, хватали ключи, садились в машину и уезжали», - рассказал он.

    В поселке сгорело 90% домов, медпункт и полицейский участок.

    29 июня в 16:20 по местному времени в Литтоне был зафиксирован температурный рекорд для Британской Колумбии за всю историю наблюдений: 46,6 градуса по Цельсию.

    При этом скорость ветра достигала 71 км/ч, ускоряя распространение огня. Жаркая, сухая и ветреная погода в этом районе привела к тому, что огонь мог двигаться со скоростью 10 или даже 20 км/ч, говорят метеорологи.

    Местный депутат Брэд Вис написал в соцсетях, что есть сообщения о пострадавших.

    В последнюю неделю над тихоокеанским побережьем от Калифорнии до Арктики сформировался так называемый тепловой купол - устойчивая область высокого давления, препятствующая перемешиванию воздуха.


    В Британской Колумбии за это время от жары умерло 486 человек, из них 69 в столице провинции Ванкувере. В основном это старики и хронические больные. Аналогичные сообщения поступают из США.

    За неделю в Британской Колумбии возникла почти сотня лесных пожаров. Наряду с жарой, этому способствовали сухие грозы. 2 июля в провинции было зафиксировано около 29 тысяч молний.

    «Мы переживаем самую жаркую неделю в Британской Колумбии», - заявил на пресс-конференции во вторник премьер-министр провинции Джон Хорган.

    Он призвал жителей делать холодные компрессы и по возможности не выходить из дома, оставаясь при этом в самой прохладной его части.


    Метеорологи говорят, что тепловой купол такой интенсивности и продолжительности возникает раз в несколько тысяч лет, и предупреждают, что жара продлится еще несколько дней.

    Ранее президент США Джо Байден предупреждал, что угроза лесных пожаров в этом году серьезна как никогда, об этом же говорил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.


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