В Камбодже зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

ПНОМПЕНЬ. КАЗИНФОРМ – В Камбодже в понедельник был зафиксирован первый подтвержденный случай заражения смертельным коронавирусом, который быстро распространяется из центрального китайского города Ухань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Министр здравоохранения Мам Бунхенг сообщил на пресс-конференции, что вирус был обнаружен у 60-летнего китайца, приехавшего из города Ухань в прошлый четверг.

Министр добавил, что у трех членов семьи, сопровождавших его в поездке, результат на вирус отрицательный.

Помимо Камбоджи и материкового Китая, подтвержденные случаи заражения были зарегистрированы в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме.



