+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -4 °С
USD 380.19 EUR 419.01
RUB 6.08 CNY 54.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Камбодже зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

27 Января 2020 21:29
Поделиться:
В Камбодже зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

ПНОМПЕНЬ. КАЗИНФОРМ – В Камбодже в понедельник был зафиксирован первый подтвержденный случай заражения смертельным коронавирусом, который быстро распространяется из центрального китайского города Ухань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Новости по теме
Дефицит масок в аптеках опровергли в Алматы
Бердибек Сапарбаев провел заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавируса в РК Коронавирус в Китае: о ситуации казахстанцев в Ухане рассказали в МИД РК Усиление в аэропорту: что делают эпидемиологи Алматы из-за коронавируса в Китае

Министр здравоохранения Мам Бунхенг сообщил на пресс-конференции, что вирус был обнаружен у 60-летнего китайца, приехавшего из города Ухань в прошлый четверг.

Министр добавил, что у трех членов семьи, сопровождавших его в поездке, результат на вирус отрицательный.

Помимо Камбоджи и материкового Китая, подтвержденные случаи заражения были зарегистрированы в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив