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В Камбодже зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
27 Января 2020 21:29
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ПНОМПЕНЬ. КАЗИНФОРМ – В Камбодже в понедельник был зафиксирован первый подтвержденный случай заражения смертельным коронавирусом, который быстро распространяется из центрального китайского города Ухань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.
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Министр здравоохранения Мам Бунхенг сообщил на пресс-конференции, что вирус был обнаружен у 60-летнего китайца, приехавшего из города Ухань в прошлый четверг.
Министр добавил, что у трех членов семьи, сопровождавших его в поездке, результат на вирус отрицательный.
Помимо Камбоджи и материкового Китая, подтвержденные случаи заражения были зарегистрированы в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме.
Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение,
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