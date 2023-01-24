В Калифорнии произошла очередная стрельба за последние три дня

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Очередная стрельба в Калифорнии унесла жизни семи человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Инцидент произошел у города Халф-Мун-Бей через два дня после трагедии в Монтерей-парке в Лос-Анджелесе.

Стрелок совершил два нападения на четырех китайских работников фермы и трех сотрудников предприятия, которые получили смертельные огнестрельные ранения. Восьмая жертва госпитализирована и находится в критическом состоянии.

Подозреваемый добровольно явился в офис шерифа округа Сан-Матео, примерно через два часа после совершенных нападений. Им оказался 67-летний Чжао Чунли, местный житель, у которого был найден полуавтоматический пистолет.

Подозреваемый сотрудничает с правоохранительными органами, ведется расследование, выясняются мотивы преступления. По одной из версии нападения были совершены «недовольным работником».

Фото: www.bbc.com