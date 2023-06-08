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В Калифорнии арендуют коз для борьбы с пожарами

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Июня 2023, 03:26
В Калифорнии арендуют коз для борьбы с пожарами Фото: vesti.ru

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В штате Калифорния растет спрос на аренду коз, которых используют в качестве противопожарных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

Как пишет издание, козы поедают сухую траву и растительность вокруг домов. Их стараются пасти в горах, где использование техники затруднительно.

Коз можно нанять в трех наиболее уязвимых перед лесными пожарами штатах – Орегоне, Вашингтоне и Калифорнии.

Штат Калифорния частично покрывает расходы фермерам за использование коз для предотвращения пожаров.

Напомним, в сентябре прошлого года в Северной Калифорнии вспыхнули два лесных пожара. Жителей сельской местности эвакуировали.
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