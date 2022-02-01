В какую сферу будет направлена основная часть образовательных грантов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году количество образовательных грантов для обучения в вузах Казахстана увеличится еще на 5 тысяч. Таким образом, общее количество грантов превысило 61 тысячу. Новые гранты будут распределены на актуальные и востребованные среди студентов специальности. Также при распределении грантов предусмотрены квоты для социально уязвимых категорий граждан. О государственных грантах агентству «Казинформ» рассказала руководитель управления департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Жанна Есинбаева.

- На какие сферы будут направлены эти гранты?

- В соответствии с поручением Президента РК в стране планируется увеличить объем государственного образовательного заказа. На 2022-2023 учебный год количество грантов будет увеличено на 5 тысяч. При этом общий объем составляет более 61 тысячу грантов. Если в 2021 году у нас был выделен 56 561 грант, то в этом году планируется выделить более 61 тысячи грантов. Источник средств для этого предусматривается из республиканского бюджета. Все работы по вопросу выделения средств из республиканского бюджета завершены, то есть эти шаги будут выполнены. Соответственно, будет вынесено соответствующее постановление. При этом следует отметить, что большую часть государственного образовательного заказа мы планируем распределить на технические специальности. Если раньше доля грантов на технические специальности превышала 40%, то сейчас мы планируем довести их объем до 60%. При формировании государственного образовательного заказа мы работаем совместно с Министерством труда и социальной защиты населения. Потому что Минтруда анализирует, какие профессии и в какой отрасли на сегодня дефицитны. Это и будет утверждаться с учетом предложений палаты предпринимателей «Атамекен», республиканской комиссии.

- Сколько абитуриентов в среднем в год подают документы на государственный грант?

- В конкурсе принимают участие более 77 тысяч человек. У нас будут профессии с высокими конкурсами. В связи с этим в число высших профессий входит экономическая сфера. Затем идет конкурс на медицинские специальности, направления иностранного языка. То есть, будет больше претендентов и больше детей, которые не могут претендовать на грант. А в конкурсе всё меньше сельскохозяйственных специальностей. В этой области шансы на получение гранта очень высоки у тех, кто набрал предельные баллы.

- Как вы оцениваете спрос на технические специальности?

- В целом, очень много детей приходят на технические профессии, в том числе IT-отрасли, инженерные специальности. В этой связи конкурс в рамках государственного гранта находится на хорошем уровне. По оценкам экспертов, общее количество выпускников может вырасти к 2024-2025 годам до 180-190 тысяч . Большая часть из них приходит на сдачу ЕНТ. Значительная часть этих детей выбирает технические специальности.

- Какие квоты учтены в рамках государственных грантов?

- Эти 5 тысяч грантов будут включены в общегосударственный образовательный заказ. Теперь среди 61 тысячи грантов предусмотрены специальные квоты для граждан из социально уязвимых слоев населения. Для детей-сирот мы распределяем квоту в 1 процент, для людей с инвалидностью предусмотрен 1 процент, а также для кандасов - 4 процента. 30 процентов предусмотрено для детей из сел, 10 процентов осуществляется по программе «Серпін». В 2021 году были добавлены три новые квоты. Министерство образования и науки по поручению Президента провело работа для того, чтобы дети из социально уязвимых слоев населения имели больше возможностей получть образование за счет государства. При этом квота для многодетных семей составляет 5 процентов, для детей из семей со статусом неполной семьи – 1 процент, а также для выпускников из семей, воспитывающих детей-инвалидов - 1 процент.