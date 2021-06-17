В какую форму оденут казахстанских спортсменов на Олимпиаду в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В какую форму оденут казахстанскую сборную на Олимпиаду в Токио, ответил вице-мининстр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос находится на контроле Национального олимпийского комитета. Насколько мне известно, до конца этого месяца мы уже увидим эту форму. Форму шьет национальная компания, некоторые элементы решаются по новым инновационным способам. Мы на каждой Олимпиаде вносим изменения в форму, я верю, что форма нашей национальной сборной на Олимпиаде в Токио будет еще красивее, чем в Рио», - сказал Ерлан Кожагапанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее он сообщил, какой вакциной от коронавируса прививают казахстанских спортсменов перед Олимпиадой в Токио.

«Базовая вакцина, которой прививаются казахстанские спортсмены - «Спутник V», также спортсмены получают вакцинацию по месту прохождения сборов в тех странах, где они находятся, где-то это Pfizer, где-то AstraZeneca, где-то Moderna», - пояснил Ерлан Кожагапанов.



