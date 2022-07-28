28 Июля 2022 13:37

В какой валюте хранить деньги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Финансовый консультант и инвестор Алибек Жалгаспаев дал советы казахстанцам по тому, в какой валюте хранить свои сбережения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, хранить деньги нужно в разных валютах.

«Валюта – это не только тенге, доллар или рубль. Некоторые хранят свои деньги в квартирах, буквально покупают недвижимость, потому что не верят в тенге, кто-то покупает золото, и это тоже валюта, которой тоже можно расплачиваться, кто-то вкладывается в акции. То есть если вам нужно хранить деньги, и вы не будете пользоваться ими несколько лет, то лучше купить ценные бумаги, акции и облигации, фьючерсы, криптовалюту. Но если вам нужны будут деньги в течение года, оплачивать какие-то расходы, то лучше всего будет открыть депозит. Конвертация доллара в тенге и обратно – это время, комиссии, спреды. Получать зарплату, переводить ее в доллары, а потом опять переводить в тенге, чтобы покупать еду, оплачивать квартплату – это глупо. Это не так работает. Хранить деньги в долларах стоит, если вы хотите сохранить их и не быть подверженным девальвации. Все зависит от целей», - сказал эксперт.

В целом он советует каждому казахстанцу диверсифицировать свои вложения, чтобы быть готовым к любым сценариям развития экономики. Обычно, когда на рынке паника, в цене теряет и тенге, и доллар (тенге падает сильнее, поэтому кажется, что доллар растет), а золото и облигации приобретают ценность. А когда все успокаивается, то золото теряет цену, а доллар растет.

«Это значит, что нужно вкладываться не в одно направление, не в одну акцию и не сразу всеми деньгами. Представим, что у вас 25% портфеля акций, 25% - золота, 25% - облигаций и 25% чего-либо еще, получается, вы не привязаны к одному активу. Когда что-то падает, в этот момент обычно что-то другое растет. Например, сейчас подскочили в цене золото, нефть, сырье типа серебра, недвижимость. Все то, что сейчас растет, - это защита от инфляций. То есть мы покупаем сырье, когда назревает инфляция, когда товары становятся дороже. Мы покупаем акции, когда экономика встает на рельсы и идет вверх. Мы покупаем криптовалюты, когда развиваются технологии. То есть это не крах, это не рецессия, не какой-то большой кризис, это события, которые должны происходить время от времени, чтобы ребалансировать рынок и оставить на самом деле хорошие компании», - пояснил Алибек Жалгаспаев.

К примеру, акции Halyk bank стоят 114 тенге за штуку. А открыть депозиты можно с помощью телефона. На данный момент самый простой ликвидный депозит, по мнению эксперта, – от Kaspi банка, там 12% годовая ставка, эффективная ставка – в районе 14%.