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В какой стране будет высокий уровень безработицы в 2023 году – прогноз

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
22 Февраля 2023, 21:58
В какой стране будет высокий уровень безработицы в 2023 году – прогноз

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В условиях высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики некоторые экономики столкнулись со сложной ситуацией в сфере глобального рынка труда. Для наглядного понимания рисков в этой области информационный портал Visual Capitalist спрогнозировал уровень безработицы в 2023 году на основе имеющихся данных Международного валютного фонда, передает МИА «Казинформ».

По прогнозам, в Южной Африке будет самый высокий уровень безработицы в мире. В самой промышленно развитой страной на континенте безработица достигнет 35,6% в 2023 году. Медленный экономический рост и строгое трудовое законодательство в совокупности не позволяют фирмам нанимать работников. За последние два десятилетия уровень безработицы здесь колебался в районе 20%.

По оценкам, самый высокий уровень безработицы в Европе в 2023 году ожидается в Боснии и Герцеговине. Уровень безработных по стране может превысить 17%. За ней следуют Северная Македония и Испания, в которых прогнозы составляют 15% и 12,7% соответственно. Отмечается, что эти показатели безработицы более чем в два раза превышают прогнозы для стран с развитой экономикой в Европе.

Согласно данным инфопортала, основанным на МВФ, уровень безработицы в Казахстане в 2023 году ожидается в 4,8%, что, по сути, равно уровню безработицы в Соединенном королевстве. Безработица в США немного ниже этого, в этом году она составит 4,6%, или на 1,2% выше уровня прошлого года.

В других странах Центральной Азии, например, в Узбекистане, количество не имеющих постоянного заработка в 2023 году достигнет 9,5%, в Кыргызстане – 9%, в Азербайджане – 5,8%, в России и в Беларуси – 4,3%.

Издание отмечает, что самый низкий показатель безработицы в 2023 году ожидается в Сингапуре (2,1%), Чехии и Вьетнаме (2,3%), ну а рекордсменом по количеству созданных рабочих мест станет Таиланд, где, по оценкам, уровень безработных составит 1%.

Сегодня сильные рынки труда представляют собой ключевую проблему для центральных банков во всем мире. Это связано с тем, что устойчивый рынок труда способствует высоким показателям инфляции. Несмотря на недавнее повышение ставок, это воздействие еще не привело к серьезным волнам безработицы.

«Тем не менее, инфляцию можно смягчить путем предотвращения дефицита предложения и улучшения транспортных систем и инфраструктуры. Тем временем инвесторы внимательно следят за экономическими данными, где рост безработицы может последовать за повышением очередных процентных ставок», - сообщает издание.

Фото: ArTono/Shutterstock




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