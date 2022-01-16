В какой момент к мирным митингующим присоединились террористы, рассказал начальник ДП Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы, рассказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Был отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.

Все эти действия, по его словам, носили четкий, отлаженный характер.

«На места сборов подвозились палки, биты, брусчатки, камни, бензин в бутылках и алкоголь. В центре города по улице Толе би стали разбирать тротуарные плитки. В этой связи мной в целях обеспечения общественной безопасности, защиты жизни и имущества граждан был введен специальный оперативный план, по тревоге был поднят весь личный состав гарнизона. На улицах города, в парках, скверах выставлены дополнительные наряды полиции и военнослужащих», - пояснил Канат Таймерденов.

Было отмечено, что в это время террористы одновременно в разных частях города нападали на патрульные наряды, это носил четкий организованный характер, их действия координировались руководителями групп.