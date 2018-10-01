В какой день лучше идти к маммологу - рассказали врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские онкологи рассказали, кто входит в группу риска по возникновению рака молочной железы и когда нужно обращаться к маммологу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в областном онкологическом диспансере заместитель главного врача по лечебной работе Олег Дудяк сообщил, что в Северо-Казахстанской области среди онкологических заболеваний рак молочной железы находится на втором месте после рака легких. Ежегодно на учет с таким диагнозом ставят около 200 женщин.

Большую часть заболевших составляют женщины в возрасте от 50 до 65-70 лет. По словам О.Дудяка, на ранней стадии - 1-й и 2-й - процент излечения составляет 98,7%. Пятилетняя выживаемость по этому виду онкологического заболевания - 58%. Онкологи говорят, что это хороший показатель.

«Благодаря скрининговым программам, основная часть пациентов - с ранней стадией, при которых можно сохранить грудь, выполнить пластику груди. Проблема - когда пациент обращается с запущенным заболеванием. Тогда после консилиума назначается химиотерапия, операция. Современная пластическая хирургия позволяет даже после удаления груди и при отсутствии противопоказаний полностью восстановить грудь, воссоздать форму молочной железы при помощи имплантов», - рассказал онколог-маммолог Рашид Алиев.

Рост показателей заболеваемости онкологов не пугает. Врачи говорят, это означает, что грозное заболевание удается выявить на ранних стадиях и вовремя начать лечение. Основная причина смертности - как раз несвоевременное обращение к врачам.

О.Дудяк отметил, что в группу риска входят женщины, кровным родственникам которых ставили диагноз «рак молочной железы». Второй фактор - повышение уровня гормона эстрогена. Насторожить должен нерегулярный менструальный цикл, его сохранение после 48-50 лет, проблемы со щитовидной железой и печенью. В таком случае необходимо регулярно проходить обследование. На прием к маммологу желательно приходить на 5-6 день после завершения менструального цикла.



«Молочные железы не рекомендуется обследовать в период менструального цикла. В этот период железы изменяются, уплотняются, расширяются протоки. В связи с этим на УЗИ диагностировать какое-либо образование затруднительно», - сказал Р.Алиев.

С 6 по 27 октября в онкодиспансере по субботам проводят дни открытых дверей. Женщины могут придти на прием и проверить молочные железы. О.Дудяк говорит, что если в первый день пришли всего 15 человек, то во второй раз - онколог-маммолог принял 78 человек. У двух женщин обнаружен рак молочной железы.