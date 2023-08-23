В каком состоянии воздух и водные ресурсы в Астане – результаты исследования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице провели анализ экологического состояния городской среды и проверили качество воздуха, водных ресурсов, почвы и составили предложения по дальнейшему развитию города с соблюдением экологических норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы улучшить состояние экологии была разработана программа «Экологическое исследования». В рамках нее были проведены замеры. Это программа включала проведение полевых работ с отбором проб, лабораторные исследования и конечная обработка материалов, и составление базового отчета в рамках генплана», - пояснил директор ТОО «Эком» Анатолий Пинигин входе общественных слушаний по новому генплану развития столицы до 2035 года.

Эксперт рассказал каково на сегодня качество воздуха в столице Казахстана.

«По воздуху мы провели работы по инструментальным замерам концентрации загрязняющих веществ, рассчитали выбросы и сделали расчет от всех предприятий Астаны, использовали данные Казгидромет и сравнили с предельно допустимыми концентрациями. В атмосферном воздухе у нас, конечно же, превышение ПДК (предельно-допустимой концентрации) имеется по расчетным данным. В основном по диоксиду азота и местами по пыли. Расчеты по диоксиду азота показали, что в промышленной зоне в основном есть некоторые превышения. Однако проведенные инструментальные замеры показали значительно низкое содержание концентрации загрязняющих веществ. Это связано с тем, что расчеты делаются на максимальные выбросы и на работы одновременно всех предприятий, которые существуют. По диоксиду азота Казгидромет подтверждает превышение. То есть, этот момент должен быть учтен в будущем. Необходимо снижение выбросов предприятий за счет переводов предприятий на газовое топливо, перевод транспорта на газовое топливо, электричество. Такие мероприятия позволят снизить загрязнения атмосферного воздуха», - заявил Анатолий Пинигин.

Вместе с тем эксперт добавил, что качество воздуха оказалось намного лучше ожидаемого.

«В целом наблюдаются загрязнения в промышленных районах на Северо-Востоке Астаны и в районе Ильинки. Выпадение пыли в пределах 28-30 миллиграмм на кв м., что равноценно 28 тон на кв км. В принципе, это небольшие значения. В целом можно сказать, что воздух довольно чистый. Таким образом если говорить о воздухе, то перспектива его неплохая в связи с переводом многих предприятий на газовое топливо, если это будет осуществлено. Хотя практика зависит от инвестиций, естественно», - пояснил Анатолий Пинигин.

В ходе анализа также были охвачены и водные ресурсы.

«Со всех водных объектов Астаны отобраны пробы и получены данные по воде. В реку Есиль производится порядка шести водосбросов, в реку Акбулак порядка пяти водосбросов, в Сарыбулак два водосброса, конечно же, они загрязняют очень сильно реки», - заявил Анатолий Пинигин.

Он также добавил, что на основном водосбросе в реку Есиль, так называемом «Скос -1», производится очистка.

«В принципе, она неплохо производится. На сегодня строится второй пост, который будет введен скоро в эксплуатацию. На них очистка производится в соответствие с установленными нормативами, а вот остальные очистные сооружения под вопросом. С этим нужно разбираться. Все эти водосбросы нужно снова проконтролировать, отобрать пробы и дать рекомендации, что с ними делать», - считает Анатолий Пинигин.

Эксперт также коснулся вопроса ливневки. Не секрет, что после дождя на некоторых участках города скапливается большое количество воды. В социальных сетях по этому поводу не раз размещались видеоролики.

«Ливневка, конечно, судя по ситуации в ходе дождей, недостаточно мощная. Хотя и приняты неплохие планы по улучшению ситуации с ливневкой, но она еще пока оставляет желать лучшего. В основном, конечно же, у нас проблема, связанная с сбросами очищенных сточных вод. Мы обозначаем проблему – это подтопление и затоплении территории города и даем рекомендации соответствующие. Наше предложение – нужно сделать оборотное водоснабжение. Мы сейчас выбрасываем очень большое количество объема воды порядка 160 млн кубов. Нету стока дальнейшего и она растекается в пойме реки Есиль подтапливая городские территории. Значит нужно сделать водопонижение на участках, есть конкретные предложение как это сделать и аккумулирующие емкости в районе Талапкера для того, чтобы наладить оборотное водоснабжение. Весь огромный объем воды, который сбрасывается нужно использовать», - пояснил Анатолий Пинигин.

Эксперт также остановился на вопросе обеспечения населения города питьевой водой.

«По расчетам увеличение количество жителей, такое неплановое, ведет к тому, что дефицит питьевой воды возникает в Астане. Этот вопрос может решиться за счет подачи воды с Селетинского и других каналов. То есть проблема питьевой воды может быть решена. Но если потребление воды сейчас составит 700 тыс кубов в сутки, то Астанинского водохранилища уже не хватит. И по нашим расчетам, уже будет возникать дефицит в зимние времена. Астанинское водохранилище наполняется в основном паводковыми водами и потом расходуется его запас»,- подчеркнул Анатолий Пинигин.

По его словам, необходимо поддержать предложение по организации регулируемого стока Астаны, где будет предусмотрено водохранилище и водопонижение.

Эксперт также предложил углублять малые Талдыкольские озера

«Мы предлагаем углублять малые Талдкольские озера, достать водоносный горизонт, чтобы он мог соединиться с Большим Талдыколем и сохранить зеркало вод как испаряющую поверхность, чтобы избежать дальнейшего подтопления этой территории. Что касается Малого Талдыколя, сделано предложение, где 130 га должно остаться открытой водной поверхности. К сожалению, верхние озера уже практически засыпаны. Но нижнюю часть - то, что можно сохранить, надо сохранить», - отметил Анатолий Пинигин.

Было также сообщено, что по результатам анализа почв было выявлено, что почвы довольно чистые.

«Конечно, под городом они урбанизированы, но по нашим данным, никаких особых загрязнений и превышений ПДК нету и фон почв нормальный», - резюмировал Анатолий Пинигин.