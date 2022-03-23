В каком составе сборная Казахстана вылетает в Кишинев на матч Лиги наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана сегодня вечером чартерным рейсом из Нур-Султана отправляется в Кишинев на первый стыковой матч Лиги наций УЕФА против Молдовы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на пресс-службу КФФ.

Полет ориентировочно займёт около шести часов. В столицу Молдовы команда прилетит поздно вечером — в 23:00 по времени Кишинева.

23 марта в 16:30 по местному времени состоится пресс-конференция c участием главного тренера сборной Казахстана Андрея Карповича, а также одного из игроков национальной команды.

Также на 17:00 намечена предматчевая тренировка сборной Казахстана на стадионе «Зимбру».

Игра против Молдовы состоится 24 марта в 23:00 по времени Нур-Султана.

Список футболистов, отправляющихся на гостевой матч против Молдовы:

Вратари: Стас Покатилов («Актобе»), Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»);

Защитники: Абзал Бейсебеков («Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Нурлан Даиров («Тараз»), Тимур Досмагамбетов («Шахтер»), Александр Марочкин, Сергей Малый, Багдат Каиров (все — «Тобол»), Темирлан Ерланов, Арман Кенесов (оба — «Актобе»), Гафуржан Суюмбаев («Аксу»);

Полузащитники: Исламбек Куат («Астана»), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Владислав Васильев (оба — «Тобол»), Айбол Абикен («Аксу»), Думан Нарзилдаев («Каспий»), Рамазан Оразов («Актобе»), Георгий Жуков («Висла», Польша), Абылайхан Назымханов («Шахтер»);

Нападающие: Алексей Щеткин («Ротор», Россия), Абат Аймбетов («Астана»), Роман Муртазаев («Шахтер»), Айбар Жаксылыков («Тобол»).

Тренерский штаб и персонал: Андрей Карпович — главный тренер, Максим Жалмагамбетов — ассистент главного тренера, Сергей Лабодовский — ассистент главного тренера, Борис Глушков — тренер по физподготовке, Александр Петухов — тренер по вратарям, Магомед Нозадзе — тренер-аналитик, Эльшад Хинизов — видеооператор, Нурлан Биттугулов — врач, Алексей Гудзев — массажист, Евгений Карнаухов — массажист, Александр Шапкин — массажист, Максим Шауберт — менеджер, Никита Утробин — администратор, Азат Турсын — служба безопасности, Адиль Досов — служба безопасности, Ермухамед Маулен — медиа-офицер, Ербол Каиров — медиа-офицер, Саясат Дюсембиев — видеооператор.



