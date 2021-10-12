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    13:37, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    В каком случае возможен рост заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последнюю неделю в Нур-Султане наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом. С чем это связано, пояснила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы наблюдаем, что есть небольшой рост. В сентябре было снижение заболеваемости по сравнению с августом в 3,5 раза. За последнюю неделю наблюдаем небольшой рост с предыдущей неделей на 8 %. При этом говорим о том, что ситуация стабильная», - пояснила главный врач столицы на брифинге в СЦК.

    Что касается дальнейшего роста заболеваемости, по ее словам, не ожидается большой рост, потому что пережили четыре волны.

    «Самый высокий пик заболеваемости пришелся на летний период. В зимний период ежегодно имеется высокая заболеваемость острых респираторных вирусных инфекций. Для этого, естественно, проводим вакцинацию против гриппа. Высокая регистрация коронавируса не исключается только в том случае, если не будет достигнут достаточный коллективный иммунитет и не будут соблюдаться меры элементарной безопасности, которые мы рекомендуем: ношение маски, соблюдение социальной дистанции, домашний карантин. Почему мы видим 8 % рост за эту неделю? Потому что мы скученно собираемся в закрытых объектах, поэтому строго нужно соблюдать все меры безопасности», - добавила Сархат Бейсенова.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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