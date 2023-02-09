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В каком случае может снизиться цена на сахар

9 Февраля 2023, 14:21
В каком случае может снизиться цена на сахар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие вопросы владельцев сахарных заводов остаются нерешенными? В каком случае может снизиться цена на сахар? Об этом рассказал председатель правления компании «Аксу кант» Кайрат Оразбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аксу кант» - единственный завод в Казахстане, который работает на мазуте. Все заводы работают на газе. В с экспортными запретами, внутренними ценами, которые постоянно то падают, то вырастают, не можем стабилизировать цену мазута, хотя сахар является социальным продуктом. В данном случае работаем по программе продовольственной безопасности», - пояснил владелец завода.

Кайрат Оразбеков также сообщил о том, что они обращались в акимат и попросили написать письмо в «КазМунайГаз», чтобы их внесли в список предприятий перерабатывающей промышленности.

«Мы хотим повысить квоту нефтепродуктов на 20 тысяч тонн для завода, предоставленных управлением сельского хозяйства Жетысуской области. В этом случае цена на сахар упадет на 10/%, а это фиксированная цена для населения. Мы уже полгода не можем решить этот вопрос», - добавил он.

Ранее глава Ассоциации сахарной пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева затронула ряд проблем касающихся сахарной отрасли. Она отметила, что не обеспечив водой регионы, невозможно достичь повышения урожайности сахарной свеклы.


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